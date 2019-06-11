Один профессионал среди любителей — что известно о сборной Сан-Марино

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Сан-Марино — одно из самых маленьких государств в мире. Находится в Южной Европе, со всех сторон окружено территорией Италии. В своих нынешних границах Сан-Марино — самое старое государство Европы.

Ежегодно в чемпионате Сан-Марино принимает участие порядка 15−16 любительских команд. Лишь одна команда — «Сан-Марино» — имеет статус профессиональной. Этот клуб играет в низшем дивизионе Италии, и финансируется Федерацией футбола Сан-Марино.

Главным тренером сборной Сан-Марино является 66-летний итальянец Франко Варрелла, который до этого работалв клубах исключительно из низших дивизионов своей родины..

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В сборной Сан-Марино играют любители, лишь один игрок является профессионалом— это вратарь клуба Серии С «Новарра» Элия Бенедеттини. За сборную 23-летний Бенедеттини сыграл всего 7 матчей, но до этого прошел всю систему подготовки сборных Сан-Марино — от U-17 до U-21. В «Новарре» Бенедеттини не является основным голкипером. В 2018 году он отыграл все игры в «Лиге Наций УЕФА», пропустив при этом 16 голов..

Варрелла использует популярную в Европе игровую схему 4−3−3. Справа в защите играет 24-летний Майкл Баттистини, выступающий за клуб из Сан-Марино «Либертас». В центре обороны облик непроходимой защиты пытаются демонстрировать 32-летний Давиде Симончини из «Либертаса» и 20-летний Микеле Чеволи из той самой команды «Сан-Марино», которая участвует в чемпионате Серии D. Слева действует 32-летний Мирко Палацци из клуба «Тре Пенне»..

В центре полузащиты в последних играх выступала связка из братьев Голинуччи — Алессандро и Энрико. Помогает им один из самых молодых игроков в составе команды Сан-Марино — 20-летний Марчелло Муларони. Муларони не заявлен ни за одну команду, поскольку парень является студентом..

Три футболиста, которые отвечают за атакующие действия — Хосе Адольфо Хирш, Филиппо Берарди и Никола Нанни. Хосе Хирш является одним из опытных футболистов сборной Варреллы. Ему 32 года и играет он за команду «Ла Фиорита 1967». 22-летний Филиппо Берарди защищает цвета клуба из Серии С — «Монополи». Самый перспективный в нападении и в целом в сборной — 19-летний Нанни. И перспектива этого парня не только в фамилии, которая похожа на фамилию известного португальского полузащитника Луиша Нани, а в таланте. Нанни на данный момент числится в составе клуба «Кротоне», который считается крепким середняком итальянской Серии В. Хотя Никола не считается игроком стартового состава, тем не менее, он имеет небольшой опыт выступлений в Серии В и Кубке Италии..

Как уже говорилось выше, практически все игроки сборной Сан-Марино являются любителями, поэтому члены команды имеют другие профессии. Например, центральный защитник Фабио Витаиолли является бизнесменом, у него своя фирма. Другой защитник Бролли — дизайнер. 33-летний Алекс Гасперони — индивидуальный предприниматель, Энрике Голинуччи — 27-летний детский тренер в клубе «Либертас», где играет и сам, Муларони и Гиарди — студенты, 32-летний Хосе Адольфо Хирш — мебельщик, а Матео Витаиолли помогает на фирме своему старшему брату Фабио, который играет центрального защитника..

Игрокам приходится совмещать основную работу с футболом, который для них является, скорее, хобби. Полузащитник Хосе Адольфо Хирш в интервью российскому сайту bombardir.ru рассказывал, что у него нет проблем на работе, когда нужно отпроситься на игру сборной: «Я работаю на мебельной фабрике. Как совмещаю работу с тренировкой? Я хожу на тренировки 3−4 раза в неделю, плюс в выходные игра чемпионата. Я играю в составе действующих чемпионов нашей страны — клуба “Ла Фиорита”. Почти всегда мне удается получать разрешение от начальника на тот случай, если необходимо сыграть в рабочий день и уйти раньше. На матчи сборной меня всегда отпускают, а вот в чемпионате бывает такое, что приходится играть после того, как отработал полную смену. Хозяин фирмы говорит: мы и так чемпионы, поэтому ничего страшного не произойдет, если я выйду на игру после 8−9 часов работы»..

Рекордсмены по проведенным играм — Давиде Симончини и Маттео Витаиолли

Два футболиста — Давиде Симончини и Маттео Витаиолли — сыграли за сборную по 36 матчей. Дебют за сборную тридцатидвухлетнего центрбека Давиде Симончини состоялся в 2006 году. Сейчас он играет за клуб «Либертас». Витаиолли на три года моложе Симончини, но сыграл столько же игр, что и Давиде. Причем дебют Витаиолли состоялся в 2007 году..

Лучший бомбардир команды

Лучшего бомбардира в составе, который собирал Франко Варрелла на стартовые матчи квалификации Чемпионата Европы-2020, попросту нет. Дело в том, что сборная Сан-Марино сыграла первый матч в 1986 году. За 32 года эта сборная забила всего 23 гола. Это означает, что, согласно статистике, сан-маринские болельщики видят один гол своей сборной раз в полтора года. Можно сказать, что каждый забитый мяч для них — это настоящий праздник..

На два стартовых матча европейского отбора (против Кипра и Шотландии, — прим. Prospots.kz) в списке Варреллы было 23 игрока. Из этого состававсего лишь один игрок когда-либо отличился забитым голом — это 32-летний защитник Мирко Палаззи..

Легенда сборной — Массимо Бонини

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 17:00 Казахстан - Сан-Марино -

Обычно у каждой европейской сборной есть свои легенды, и их много. Но когда речь заходит о такой маленькой сборной как Сан-Марино, таких игроков можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако у сборной Сан-Марино есть своя гордость — это бывший игрок туринского «Ювентуса» — Массимо Бонини..

Бонини родился в 1959 году. За свою профессиональную карьеру он играл за различные клубы Италии. Пик его карьеры пришелся на период выступления за «Ювентус», за который он отыграл с 1981 по 1988 годы 192 матча. Массимо является трехкратным чемпионом Италии в составе «бьянконери».

Бонини, урожденный сан-маринец, тем не менее, впервые надел футболку не своей родной страны, а сборной Италии, где он выступал за молодежку, так как федерация футбола Сан-Марино не признавалась официально в УЕФА, а сам УЕФА считал сан-маринских игроков итальянскими. Бонини мог выступать за Италию, лишь навсегда отказавшись от сан-маринского гражданства, чего футболист не хотел и, таким образом, он так и не сыграл за первую сборную Италии, хотя все предпосылки для этого были..

В 1990 году УЕФА все же официально признал Федерацию футбола Сан-Марино и Бонини смог играть за свою страну, проведя 19 матчей, часть из которых он сыграл, завершив клубную карьеру..