Петербург выполнил основные мероприятия по подготовке к ЧЕ-2020
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Правительство
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Правительство
Матчи финальной стадии чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых —
«Мы очень благодарны руководству города… По сути дела, все те мероприятия, которые были за городом, все обязательства, которые город брал на себя, — все выполнено, все делается… Пока у нас проблем по городу нет, вопросов нерешенных тоже нет, мы движемся в соответствии с графиком», — сказал Новиков на заседании
ВРИО губернатор
«Мы видим неподдельный интерес, с которым и жители, и гости города ждут чемпионата, и мы должны оправдать ожидания», — сказал ВРИО губернатора.
Ранее в июне Беглов сообщал в интервью РИА Новости в рамках петербургского Международного экономического форума, что организация матчей чемпионата Европы пройдет на самом высоком уровне. По его словам, сейчас город полностью отвечает задачам проведения матчей турнира, и чемпионат не потребует глобальных инфраструктурных вложений.