Петербург выполнил основные мероприятия по подготовке к ЧЕ-2020

Матчи финальной стадии чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых — Санкт-Петербург. Спортивная арена на Крестовском острове примет три матча группового этапа, а также одну игру стадии ¼ финала.

«Мы очень благодарны руководству города… По сути дела, все те мероприятия, которые были за городом, все обязательства, которые город брал на себя, — все выполнено, все делается… Пока у нас проблем по городу нет, вопросов нерешенных тоже нет, мы движемся в соответствии с графиком», — сказал Новиков на заседании Санкт-Петербургского оргкомитета по координации работ по подготовке к проведению финального турнира чемпионата Европы.

ВРИО губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, призвал к неукоснительному соблюдению «особых требований» к подготовке и проведению чемпионата Европы. По его словам, Петербург уже посещали иностранные эксперты, которые «в целом остались довольны ходом подготовки и уровнем существующей городской и спортивной инфраструктуры».

«Мы видим неподдельный интерес, с которым и жители, и гости города ждут чемпионата, и мы должны оправдать ожидания», — сказал ВРИО губернатора.