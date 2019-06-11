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18:16 (мск), источник: ТАСС

Надежда есть. Нижегородцы мечтают в последний момент попасть на матч Россия — Кипр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Болельщики в день матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра небольшими группами по пять-шесть человек с 10 часов стали собираться у касс стадиона «Нижний Новгород» в расчете на то, что им удастся приобрести билеты на игру. Точки продажи, впрочем, не работали, а в Российском футбольном союзе (РФС) ТАСС сообщили, что билетов больше нет.

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Источник: РИА "Новости"

Эта информация подтверждает заявления, сделанные в понедельник мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым и областным губернатором Глебом Никитиным — на 45-тысячной арене ожидается аншлаг и обновление рекорда посещаемости, установленного во время чемпионата мира — 2018. Прошлым летом на четырех из шести игр в городе побывали по 43 319 болельщиков; столько же человек в июле прошлого года посетило игру за Суперкубок России, в которой ЦСКА обыграл «Локомотив». Сейчас все идет к тому, что арена будет заполнена на 100%.

Интерес к встрече с не самым грозным соперником был велик настолько, что некоторые любители футбола были готовы купить билет у перекупщиков.

Те, в свою очередь, чувствуя ажиотаж, накручивали цены в три раза и более — вместо 1400 рублей за место напротив углового флага предлагалось заплатить 4000 рублей. Находились и те, кто за такую же цену продавали билеты на сектора за воротами.

Через несколько часов на 30-градусной жаре «серые» продавцы уже были готовы сделать скидку в 500 рублей. А самые стойкие из собравшихся болельщиков, так и не дождавшихся открытия касс, приняли коллегиальное решение — вернуться к кассам непосредственно перед матчем, чтобы дождаться момента, когда перекупщики станут продавать билеты по номиналу и даже дешевле.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 11.06.2019, 21:45

Россия-Кипр-

Черышевы на домашнем стадионе

В отличие от понедельника, в центре города витал дух футбольного праздника — мужчины разного возраста на летних верандах активно обсуждали предстоящую игру и то, как Артем Дзюба забил четыре мяча в ворота команды Сан-Марино, а женщины с удовольствием одевались в футболки с символикой чемпионата мира. То тут, то там можно было встретить людей в футболках сборной России. Причем экипировка на горожанах была не только с успешного домашнего турнира, но и с далеко не самых удачных ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.

Самой популярной фамилией на спинах болельщиков, конечно же, была уроженца Нижнего Новгорода Дениса Черышева. Полузащитник испанской «Валенсии» не сыграет с киприотами из-за травмы, но уже записал видеообращение к команде и фанатам — оно будет показано на табло стадиона перед игрой. И все-таки в этот вечер на стадионе будет один настоящий Черышев — отец Дениса Дмитрий Черышев, который сейчас тренирует клуб Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород», сообщил ТАСС, что 10 июня он получил билет на игру.

Парад болельщиков и фан-фест у стадиона

Вечерняя часть предматчевой программы выглядит довольно плотно — в ней найдется чем заняться как обладателям билетов, так и тем, кому не повезло. Для первых развлечения будут развернуты на территории стадиона — с 19:00 мск болельщиков ждут конкурсы, аквагрим, концерт группы 5sta Family и возможность помериться силами с бывшими игроками сборной России Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым. Жители, оставшиеся за территорией стадиона, также не будут скучать. Для них РФС и власти Нижегородской области сделали фан-зону на Нижне-Волжской набережной, где успевшие занять места смогут посмотреть матч сборных России и Кипра на большом экране.

Тем, кто захочет вновь почувствовать атмосферу чемпионата мира, представится возможность принять участие в проходе до стадиона. В 19:30 на пересечении Совнаркомовской и Мануфактурной улиц начнется организованное шествие болельщиков сборной России.

Такая акция должна впечатлить не только небольшую группу гостей с Кипра, но и далеких от футбола нижегородцев.

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