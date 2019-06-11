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18:56 (мск), источник: ТАСС

Кержаков: Сборная России по футболу сможет одержать уверенную победу над командой Кипра

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по футболу сумеет добиться уверенной победы в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Кипра. Такое мнение ТАСС во вторник по телефону высказал бывший футболист сборной России и старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет) Александр Кержаков.

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Источник: РИА "Новости"

Матч против сборной Кипра пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. В предыдущем матче отборочного этапа сборная России одержала победу над командой Сан-Марино со счетом 9:0.

«Я думаю, сегодня будет уверенная победа, хотя придется сложнее, чем с Сан-Марино, — сказал Кержаков. — Крупная победа в прошлом матче никак морально не скажется на команде, какая разница, это новый соперник. Думаю, что игра нашей сборной будет уверенной и спокойной, мы будем контролировать ход встречи».

«Команда Кипра более классная, чем Сан-Марино, но это не помешает нам сегодня выиграть. Я думаю, что победим 3:0», — добавил Кержаков.

В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков в трех матчах, команда занимает второе место. Лидирует в группе сборная Бельгии, в активе которой девять очков, третьими идут шотландцы (6), четвертыми — киприоты (3), пятыми — казахстанцы (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).

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