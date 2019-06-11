Кержаков: Сборная России по футболу сможет одержать уверенную победу над командой Кипра

Матч против сборной Кипра пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. В предыдущем матче отборочного этапа сборная России одержала победу над командой Сан-Марино со счетом 9:0.
«Я думаю, сегодня будет уверенная победа, хотя придется сложнее, чем с Сан-Марино, — сказал Кержаков. — Крупная победа в прошлом матче никак морально не скажется на команде, какая разница, это новый соперник. Думаю, что игра нашей сборной будет уверенной и спокойной, мы будем контролировать ход встречи».
«Команда Кипра более классная, чем Сан-Марино, но это не помешает нам сегодня выиграть. Я думаю, что победим 3:0», — добавил Кержаков.
В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков в трех матчах, команда занимает второе место. Лидирует в группе сборная Бельгии, в активе которой девять очков, третьими идут шотландцы (6), четвертыми — киприоты (3), пятыми — казахстанцы (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).