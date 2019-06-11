Кержаков: Сборная России по футболу сможет одержать уверенную победу над командой Кипра

Источник: РИА "Новости"

Матч против сборной Кипра пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. В предыдущем матче отборочного этапа сборная России одержала победу над командой Сан-Марино со счетом 9:0.

«Я думаю, сегодня будет уверенная победа, хотя придется сложнее, чем с Сан-Марино, — сказал Кержаков. — Крупная победа в прошлом матче никак морально не скажется на команде, какая разница, это новый соперник. Думаю, что игра нашей сборной будет уверенной и спокойной, мы будем контролировать ход встречи».

«Команда Кипра более классная, чем Сан-Марино, но это не помешает нам сегодня выиграть. Я думаю, что победим 3:0», — добавил Кержаков.