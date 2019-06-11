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19:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана разгромила Сан-Марино и поднялась на третье место в группе отбора на Евро-2020

Cборная Казахстана по футболу разгромила Сан-Марино в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра четвертого тура группы I прошла сегодня, 11 июня, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме сборная Казахстана владела подавляющим преимуществом, но у Сан-Марино впечатляюще играл вратарь Элиа Бенедеттини, который единственный из своей команды имеет статус профессионального игрока. Открыть же счет хозяевам удалось за несколько секунд до перерыва — с передачи защитника Гафуржана Суюмбаева забил хавбек Исламбек Куат.

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Окончательно все вопросы победители были сняты после истечения часа игры. На 58-й минуте у Казахстана на замену вышел 23-летний полузащитник Максим Федин, а на 62-й он забил второй гол в матче и свой первый — за сборную. До разгромного счет на 65-й минуте довел Суюмбаев, добивший мяч к своему ассисту.

Четвертый гол в ворота Сан-Марино провел капитан Бауыржан Исламхан. На 79-й минуте он забил ударом из-за пределов штрафной.

Отметим, что Казахстан в последнем рейтинге ФИФА занимает 117-е место, а Сан-Марино идет на последней, 221-й, строчке и официально является худшей сборной мира.

Остальные матчи четвертого тура группы I пройдут в ночь с 11 на 12 июня и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана — Бельгия примет Шотландию, а Россия на своем поле встретится с Кипром.

На данный момент в группе с девятью очками лидирует Бельгия. Далее с шестью баллами идет Россия, опережающий Казахстан за счет победы в личной встрече. Четвертое и пятое место занимают Кипр и Шотландия соответственно, у которых также по шесть баллов. Последнюю, шестую, строчку занимает Сан-Марино, проигравший все четыре матча с общим счетом 0:20.

Пятый тур пройдет уже 9 сентября. В этот день пройдут матчи Россия — Казахстан, Сан-Марино — Кипр и Шотландия — Бельгия.

Казахстан
4:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекФранко Варрелла
Голы
Исламбек Куат45+1′
Максим Федин62′
Гафуржан Суюмбаев65′
Бауыржан I Исламхан79′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
23Элия Бенедеттини
2Сергей Малый
6Фабио Витаиоли
4Темирлан Ерланов
31′
13Андреа Грандони
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
64′
18Дмитрий Шомко
90′
5Лоренцо Лунадеи
8Асхат Тагыберген
9Марчелло Муларони
9Бауыржан I Исламхан
19Лука Чензони
48′
11Ян Вороговский
8Никола Нанни
5Исламбек Куат
84′
2Давиде Чезарини
76′
14Юрий Перцух
11Мануэль Баттистини
15Бауыржан Турысбек
69′
4Михаэль Баттистини
45′
3Тохтар Жангылышбай
21Энрико Голинуччи
17Абат Аймбетов
58′
7Маттео Витаиоли
83′
20Максим Федин
18Марко Бернарди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)2
16Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые1
18Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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