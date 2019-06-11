Сборная Казахстана разгромила Сан-Марино и поднялась на третье место в группе отбора на Евро-2020
Cборная Казахстана по футболу разгромила
Cборная Казахстана по футболу разгромила
Игра четвертого тура группы I прошла сегодня, 11 июня, на «Астана Арене» в
В первом тайме сборная Казахстана владела подавляющим преимуществом, но у
Окончательно все вопросы победители были сняты после истечения часа игры. На 58-й минуте у Казахстана на замену вышел 23-летний полузащитник Максим Федин, а на 62-й он забил второй гол в матче и свой первый — за сборную. До разгромного счет на 65-й минуте довел Суюмбаев, добивший мяч к своему ассисту.
Четвертый гол в ворота
Отметим, что Казахстан в последнем рейтинге ФИФА занимает 117-е место, а
Остальные матчи четвертого тура группы I пройдут в ночь с 11 на 12 июня и начнутся в 00:45 по времени
На данный момент в группе с девятью очками лидирует Бельгия. Далее с шестью баллами идет Россия, опережающий Казахстан за счет победы в личной встрече. Четвертое и пятое место занимают Кипр и Шотландия соответственно, у которых также по шесть баллов. Последнюю, шестую, строчку занимает
Пятый тур пройдет уже 9 сентября. В этот день пройдут матчи Россия — Казахстан,
|Михал Билек
|Франко Варрелла
|Исламбек Куат
|45+1′
|Максим Федин
|62′
|Гафуржан Суюмбаев
|65′
|Бауыржан I Исламхан
|79′
|12
|Дмитрий Непогодов
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Сергей Малый
|6
|Фабио Витаиоли
|4
|Темирлан Ерланов
31′
|13
|Андреа Грандони
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
64′
|18
|Дмитрий Шомко
90′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|8
|Асхат Тагыберген
|9
|Марчелло Муларони
|9
|Бауыржан I Исламхан
|19
|Лука Чензони
48′
|11
|Ян Вороговский
|8
|Никола Нанни
|5
|Исламбек Куат
84′
|2
|Давиде Чезарини
76′
|14
|Юрий Перцух
|11
|Мануэль Баттистини
|15
|Бауыржан Турысбек
69′
|4
|Михаэль Баттистини
45′
|3
|Тохтар Жангылышбай
|21
|Энрико Голинуччи
|17
|Абат Аймбетов
58′
|7
|Маттео Витаиоли
83′
|20
|Максим Федин
|18
|Марко Бернарди
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|33
|Удары (всего)
|2
|16
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бартош Франковски(Польша)