Сборная Казахстана разгромила Сан-Марино и поднялась на третье место в группе отбора на Евро-2020

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Игра четвертого тура группы I прошла сегодня, 11 июня, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме сборная Казахстана владела подавляющим преимуществом, но у Сан-Марино впечатляюще играл вратарь Элиа Бенедеттини, который единственный из своей команды имеет статус профессионального игрока. Открыть же счет хозяевам удалось за несколько секунд до перерыва — с передачи защитника Гафуржана Суюмбаева забил хавбек Исламбек Куат.

Окончательно все вопросы победители были сняты после истечения часа игры. На 58-й минуте у Казахстана на замену вышел 23-летний полузащитник Максим Федин, а на 62-й он забил второй гол в матче и свой первый — за сборную. До разгромного счет на 65-й минуте довел Суюмбаев, добивший мяч к своему ассисту.

Четвертый гол в ворота Сан-Марино провел капитан Бауыржан Исламхан. На 79-й минуте он забил ударом из-за пределов штрафной.

Отметим, что Казахстан в последнем рейтинге ФИФА занимает 117-е место, а Сан-Марино идет на последней, 221-й, строчке и официально является худшей сборной мира.

Остальные матчи четвертого тура группы I пройдут в ночь с 11 на 12 июня и начнутся в 00:45 по времени Нур-Султана — Бельгия примет Шотландию, а Россия на своем поле встретится с Кипром.

На данный момент в группе с девятью очками лидирует Бельгия. Далее с шестью баллами идет Россия, опережающий Казахстан за счет победы в личной встрече. Четвертое и пятое место занимают Кипр и Шотландия соответственно, у которых также по шесть баллов. Последнюю, шестую, строчку занимает Сан-Марино, проигравший все четыре матча с общим счетом 0:20.