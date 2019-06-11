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19:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная Казахстана победила команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 11 июня. Казахстанские футболисты обыграли команду Сан-Марино в матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: Reuters

Голы забили Исламбек Куат (45-я минута), Максим Фелин (62), Гафуржан Суюмбаев (65) и Бауржан Исламхан (79). Сборные Сан-Марино и Казахстана впервые встретились друг с другом.

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Команда Сан-Марино потерпела 31-е поражение подряд, при этом игроки национальной команды не забивают с 4 сентября 2017 года, когда санмаринские футболисты отличились в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Азербайджана (5:1). В последний раз команда Сан-Марино смогла не проиграть 15 ноября 2014 года, сыграв вничью с эстонцами (0:0).

Сборная Казахстана в последних шести домашних матчах одержала четвертую победу, также казахстанцы один раз уступили команде России (0:4) и сыграли вничью с представителями Латвии (1:1).

В турнирной таблице группы I команда Сан-Марино занимает последнее, шестое, место, не сумев набрать очков в четырех матчах. Сборная Казахстана идет на третьем месте, имея в активе шесть очков, лидирует национальная команда Бельгии (9 очков).

В следующем туре команда команда Сан-Марино встретится с бельгийцами, сборная Казахстана сыграет против киприотов. Оба матча состоятся 6 сентября.

Казахстан
4:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекФранко Варрелла
Голы
Исламбек Куат45+1′
Максим Федин62′
Гафуржан Суюмбаев65′
Бауыржан I Исламхан79′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
23Элия Бенедеттини
2Сергей Малый
6Фабио Витаиоли
4Темирлан Ерланов
31′
13Андреа Грандони
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
64′
18Дмитрий Шомко
90′
5Лоренцо Лунадеи
8Асхат Тагыберген
9Марчелло Муларони
9Бауыржан I Исламхан
19Лука Чензони
48′
11Ян Вороговский
8Никола Нанни
5Исламбек Куат
84′
2Давиде Чезарини
76′
14Юрий Перцух
11Мануэль Баттистини
15Бауыржан Турысбек
69′
4Михаэль Баттистини
45′
3Тохтар Жангылышбай
21Энрико Голинуччи
17Абат Аймбетов
58′
7Маттео Витаиоли
83′
20Максим Федин
18Марко Бернарди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)2
16Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые1
18Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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