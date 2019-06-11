«Залетело в последний момент». Исламхан — о голе, тактике и второй победе в отборе на Евро-2020
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал свой гол и победу над
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал свой гол и победу над
Игра в
— Всегда тяжело после травмы. Я рад, что забил и помог команде. Самое главное, что выиграли. Три очка — это самое важное, — сказал Исламхан.
— В чемпионате Казахстана после таких ударов забивали?
— Я не знаю. Будем стараться и выигрывать чаще.
— В одном из эпизодов, когда удар заблокировали, вы засмеялись …
— Я сколько раз бил, то
— Соперник, особенно в конце, часто бил по ногам…
— Это футбол. И мы бьем, и они бьют. Ничего страшного.
— Показалось, что с первого тайма мы много били по ногам. Это установка такая?
— Нет, никакой установки. Мы просто хотели выиграть.
— Что скажешь о взаимодействии с Асхатом Тагыбергеном?
— Кто выходит на поле, тот должен на 100 процентов выкладываться. Нас тут 23 человека, и все готовы играть.
|Михал Билек
|Франко Варрелла
|Исламбек Куат
|45+1′
|Максим Федин
|62′
|Гафуржан Суюмбаев
|65′
|Бауыржан I Исламхан
|79′
|12
|Дмитрий Непогодов
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Сергей Малый
|6
|Фабио Витаиоли
|4
|Темирлан Ерланов
31′
|13
|Андреа Грандони
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
64′
|18
|Дмитрий Шомко
90′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|8
|Асхат Тагыберген
|9
|Марчелло Муларони
|9
|Бауыржан I Исламхан
|19
|Лука Чензони
48′
|11
|Ян Вороговский
|8
|Никола Нанни
|5
|Исламбек Куат
84′
|2
|Давиде Чезарини
76′
|14
|Юрий Перцух
|11
|Мануэль Баттистини
|15
|Бауыржан Турысбек
69′
|4
|Михаэль Баттистини
45′
|3
|Тохтар Жангылышбай
|21
|Энрико Голинуччи
|17
|Абат Аймбетов
58′
|7
|Маттео Витаиоли
83′
|20
|Максим Федин
|18
|Марко Бернарди
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|33
|Удары (всего)
|2
|16
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бартош Франковски(Польша)