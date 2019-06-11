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19:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Залетело в последний момент». Исламхан — о голе, тактике и второй победе в отборе на Евро-2020

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал свой гол и победу над Сан-Марино в матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:0, а автором последнего мяча стал Исламхан.

— Всегда тяжело после травмы. Я рад, что забил и помог команде. Самое главное, что выиграли. Три очка — это самое важное, — сказал Исламхан.

— В чемпионате Казахстана после таких ударов забивали?
— Я не знаю. Будем стараться и выигрывать чаще.

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— В одном из эпизодов, когда удар заблокировали, вы засмеялись …
— Я сколько раз бил, то что-то не получилось. Но в последний момент он залетел. Очень хотел забить. После травмы приятно забивать. И взяли три очка.

— Соперник, особенно в конце, часто бил по ногам…
— Это футбол. И мы бьем, и они бьют. Ничего страшного.

— Показалось, что с первого тайма мы много били по ногам. Это установка такая?
— Нет, никакой установки. Мы просто хотели выиграть.

— Что скажешь о взаимодействии с Асхатом Тагыбергеном?
— Кто выходит на поле, тот должен на 100 процентов выкладываться. Нас тут 23 человека, и все готовы играть.

Казахстан
4:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекФранко Варрелла
Голы
Исламбек Куат45+1′
Максим Федин62′
Гафуржан Суюмбаев65′
Бауыржан I Исламхан79′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
23Элия Бенедеттини
2Сергей Малый
6Фабио Витаиоли
4Темирлан Ерланов
31′
13Андреа Грандони
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
64′
18Дмитрий Шомко
90′
5Лоренцо Лунадеи
8Асхат Тагыберген
9Марчелло Муларони
9Бауыржан I Исламхан
19Лука Чензони
48′
11Ян Вороговский
8Никола Нанни
5Исламбек Куат
84′
2Давиде Чезарини
76′
14Юрий Перцух
11Мануэль Баттистини
15Бауыржан Турысбек
69′
4Михаэль Баттистини
45′
3Тохтар Жангылышбай
21Энрико Голинуччи
17Абат Аймбетов
58′
7Маттео Витаиоли
83′
20Максим Федин
18Марко Бернарди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)2
16Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые1
18Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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