«Залетело в последний момент». Исламхан — о голе, тактике и второй победе в отборе на Евро-2020

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Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:0, а автором последнего мяча стал Исламхан.

— Всегда тяжело после травмы. Я рад, что забил и помог команде. Самое главное, что выиграли. Три очка — это самое важное, — сказал Исламхан.

— В чемпионате Казахстана после таких ударов забивали?

— Я не знаю. Будем стараться и выигрывать чаще.

— В одном из эпизодов, когда удар заблокировали, вы засмеялись …

— Я сколько раз бил, то что-то не получилось. Но в последний момент он залетел. Очень хотел забить. После травмы приятно забивать. И взяли три очка.

— Соперник, особенно в конце, часто бил по ногам…

— Это футбол. И мы бьем, и они бьют. Ничего страшного.

— Показалось, что с первого тайма мы много били по ногам. Это установка такая?

— Нет, никакой установки. Мы просто хотели выиграть.