«Экибастузская связка». Хавбек Казахстана — о голе и сложностях игры с худшей сборной мира

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Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:0, а автором последнего мяча стал Исламхан.

— Настраивались на то, что соперник будет много обороняться, а матч будет сложный. Ждали, что будет много позиционных атак. Хорошо, что реализовали моменты. Хочу поздравить Казахстан с важной победой. Все счастливы, — сказал Федин.

— Поздравляем с первым голом в сборной! Как он получился?

— Хорошая передача Шомко. Экибастузская связка сработала. Хороший пас и реализация момента.

— Заготовка?

— По ситуации. Чувствуем друг друга, мы же оба с Экибастуза.