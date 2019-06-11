«Иногда они играли не в мяч и могли нанести травмы». Шомко — о грубости Сан-Марино и крупной победе
Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко после разгромной победы над
Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко после разгромной победы над
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— Комфортно было играть на фланге — в центре?
— Для меня — нет проблем. Я играл уже в сборной на этой позиции. Когда с Кипром играли. И в чемпионате одну играли практически в три центральных — в Павлодаре.
— Пытались забили с навеса, но забили после розыгрыша по земле. Как так вышло? Сменили рисунок тактический?
— Мы наигрывали розыгрыши стандартов. Знали, что соперник не будет к этому готов. И все голы, которые забили — все с розыгрыша. Разыграли быстро. Соперник к этому не был готов.
— Удовлетворены игрой?
— На 90 процентов. Можно было еще больше забить.
— И забить раньше.
— Можно забить раньше и больше.