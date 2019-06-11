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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Иногда они играли не в мяч и могли нанести травмы». Шомко — о грубости Сан-Марино и крупной победе

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко после разгромной победы над Сан-Марино рассказал, что можно было сыграть более результативно с худшей командой рейтинга ФИФА, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Сан-Марино в некоторых моментах играло грубо. Не играли в мяч, а могли нанести травму игрокам. Но наши ребята бойцы — со всем справились.

— Комфортно было играть на фланге — в центре?
— Для меня — нет проблем. Я играл уже в сборной на этой позиции. Когда с Кипром играли. И в чемпионате одну играли практически в три центральных — в Павлодаре.

— Пытались забили с навеса, но забили после розыгрыша по земле. Как так вышло? Сменили рисунок тактический?
— Мы наигрывали розыгрыши стандартов. Знали, что соперник не будет к этому готов. И все голы, которые забили — все с розыгрыша. Разыграли быстро. Соперник к этому не был готов.

— Удовлетворены игрой?
— На 90 процентов. Можно было еще больше забить.

— И забить раньше.
— Можно забить раньше и больше.

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