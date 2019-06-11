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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Любой победе стоит радоваться». Защитник сборной Казахстана — о разгроме Сан-Марино и давлении

Защитник сборной Казахстана Сергей Малый назвал игроков, которых не хватило в матче с Сан-Марино и рассказал о волнении за результат, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Мы знали соперника и нам нужно было побеждать в этой игре. Результат оказывал давление. Мы понимали, что нужно было как можно быстрее забивать гола, а когда не забивали — от этого было волнение.

— Ожидаемо, что соперник под конец подсел и устал.
— Да, мы понимали и готовились к двум играм (против Бельгии и Сан-Марино). В первой мы больше оборонялись, а во второй — атаковали. С первого сбора готовились именно к этому.

— Победе над такими соперниками стоит радоваться?
— Да, стоит любой победе радоваться. Хочу отметить, что нам не хватало ребят, которых не было. Это Муртазаев, Меркель, Зайнутдинов и Нургалиев. Они не смогли принять участие, но они бы нам очень помогли.

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