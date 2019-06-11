«Любой победе стоит радоваться». Защитник сборной Казахстана — о разгроме Сан-Марино и давлении
Защитник сборной Казахстана Сергей Малый назвал игроков, которых не хватило в матче с
Защитник сборной Казахстана Сергей Малый назвал игроков, которых не хватило в матче с
— Мы знали соперника и нам нужно было побеждать в этой игре. Результат оказывал давление. Мы понимали, что нужно было как можно быстрее забивать гола, а когда не забивали — от этого было волнение.
— Ожидаемо, что соперник под конец подсел и устал.
— Да, мы понимали и готовились к двум играм (против Бельгии и Сан-Марино). В первой мы больше оборонялись, а во второй — атаковали. С первого сбора готовились именно к этому.
— Победе над такими соперниками стоит радоваться?
— Да, стоит любой победе радоваться. Хочу отметить, что нам не хватало ребят, которых не было. Это Муртазаев, Меркель, Зайнутдинов и Нургалиев. Они не смогли принять участие, но они бы нам очень помогли.