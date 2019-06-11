«Любой победе стоит радоваться». Защитник сборной Казахстана — о разгроме Сан-Марино и давлении

— Мы знали соперника и нам нужно было побеждать в этой игре. Результат оказывал давление. Мы понимали, что нужно было как можно быстрее забивать гола, а когда не забивали — от этого было волнение.

— Ожидаемо, что соперник под конец подсел и устал.

— Да, мы понимали и готовились к двум играм (против Бельгии и Сан-Марино). В первой мы больше оборонялись, а во второй — атаковали. С первого сбора готовились именно к этому.