«Рад, что 18 тысяч нашли дорогу на стадион». Билек — о разгроме Сан-Марино, рекорде по очкам и Исламхане

Источник: РИА "Новости"

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:0, а автором последнего мяча стал Исламхан.

— Вы знаете, что рекорд нашей сборной — это 10 очков. На сколько реально это побить?

— Мы не смотрели на прежний рекорд. Мы довольно, что после четырех матчей у нас шесть очков. Сегодня была хорошая победа. Надо теперь подготовиться к ближайшим матчам, которые играем в сентябре.

— В первые 40 минут игра очень сложно давалась. Не хватало завершающего удара. Почему так получилось?

— Это правда. Первые 40 минут у нас было большое преимущество и было много ударов по воротам. Вратарь спасал команду. И очень сложно было проходить оборону в десять игроков. Очень хорошо, что мы забили этот гол. Это открыло для нас пространство.

— Несмотря на счет, показалось, что нашей сборной лучше играть вторым номером, а не первым. Было довольно много брака.

— Мы говорили перед матчем, что у нас будет игровое преимущество. Мы смотрели некоторые матчи соперника и хотели играть быстро. Гол открыл для нас шансы во втором тайме. Хорошо, что и Федин забил быстрый гол.

— Какие выводы можно сделать из такой победы?

— В современном футболе нет команд, которые перед матчем были бы уверены в победе. Мы очень довольны, что у нас шесть очков. Ребята хорошо работали. С большим желанием. А первые три матчи мы играли с фаворитами, и только сегодня с командой послабее.

— После четырех туров можно сформулировать турнирную задачу?

— Я бы хотел еще больше очков. Мы будем играть через два месяца и я бы хотел набрать еще больше очков. Посмотрим, получится ли.

— До 44 минуты как вы себя чувствовали?

— Мы не хватались за сердце. Мы команду подготовили и знали, что у нас будет преимущество. Нам повезло, что пришел в первом тайме. Потом мы стали лучше работать.

— Чувствовалось, что Исламхан хотел забить гол. Насколько это поможет ему в будущем?

— Он не играл много матчей. Только последние три матча выходит. И как только он начал выходить — команда заиграла. Он важный игрок, и он старался. Пока он будет здоров — нужен команде.

— Если получится вместе использовать Меркеля, Исламхана и Зайнутдинова, то что получится?

— Я хотел бы, чтобы играли лучшие игроки Казахстана. Я вижу их в стартовом составе, когда они будут здоровы. Появились новые игроки, и они должны проявить себя в КПЛ.

— 18 тысяч на Сан-Марино вас удивили?

— Я очень рад, что получили такую поддержку в матче с таким соперником. Рад, что они нашли дорогу на стадион.