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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Рад, что 18 тысяч нашли дорогу на стадион». Билек — о разгроме Сан-Марино, рекорде по очкам и Исламхане

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек после домашней победы над Сан-Марино в отборе на Евро-2020 рассказал, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:0, а автором последнего мяча стал Исламхан.

— Вы знаете, что рекорд нашей сборной — это 10 очков. На сколько реально это побить?
— Мы не смотрели на прежний рекорд. Мы довольно, что после четырех матчей у нас шесть очков. Сегодня была хорошая победа. Надо теперь подготовиться к ближайшим матчам, которые играем в сентябре.

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— В первые 40 минут игра очень сложно давалась. Не хватало завершающего удара. Почему так получилось?
— Это правда. Первые 40 минут у нас было большое преимущество и было много ударов по воротам. Вратарь спасал команду. И очень сложно было проходить оборону в десять игроков. Очень хорошо, что мы забили этот гол. Это открыло для нас пространство.

— Несмотря на счет, показалось, что нашей сборной лучше играть вторым номером, а не первым. Было довольно много брака.
— Мы говорили перед матчем, что у нас будет игровое преимущество. Мы смотрели некоторые матчи соперника и хотели играть быстро. Гол открыл для нас шансы во втором тайме. Хорошо, что и Федин забил быстрый гол.

— Какие выводы можно сделать из такой победы?
— В современном футболе нет команд, которые перед матчем были бы уверены в победе. Мы очень довольны, что у нас шесть очков. Ребята хорошо работали. С большим желанием. А первые три матчи мы играли с фаворитами, и только сегодня с командой послабее.

— После четырех туров можно сформулировать турнирную задачу?
— Я бы хотел еще больше очков. Мы будем играть через два месяца и я бы хотел набрать еще больше очков. Посмотрим, получится ли.

— До 44 минуты как вы себя чувствовали?
— Мы не хватались за сердце. Мы команду подготовили и знали, что у нас будет преимущество. Нам повезло, что пришел в первом тайме. Потом мы стали лучше работать.

— Чувствовалось, что Исламхан хотел забить гол. Насколько это поможет ему в будущем?
— Он не играл много матчей. Только последние три матча выходит. И как только он начал выходить — команда заиграла. Он важный игрок, и он старался. Пока он будет здоров — нужен команде.

— Если получится вместе использовать Меркеля, Исламхана и Зайнутдинова, то что получится?
— Я хотел бы, чтобы играли лучшие игроки Казахстана. Я вижу их в стартовом составе, когда они будут здоровы. Появились новые игроки, и они должны проявить себя в КПЛ.

— 18 тысяч на Сан-Марино вас удивили?
— Я очень рад, что получили такую поддержку в матче с таким соперником. Рад, что они нашли дорогу на стадион.

Ранее исход матча с Сан-Марино прокомментировали Бауыржан Исламхан, Максим Федин, Сергей Малый и Дмитрий Шомко.

Казахстан
4:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекФранко Варрелла
Голы
Исламбек Куат45+1′
Максим Федин62′
Гафуржан Суюмбаев65′
Бауыржан I Исламхан79′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
23Элия Бенедеттини
2Сергей Малый
6Фабио Витаиоли
4Темирлан Ерланов
31′
13Андреа Грандони
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
64′
18Дмитрий Шомко
90′
5Лоренцо Лунадеи
8Асхат Тагыберген
9Марчелло Муларони
9Бауыржан I Исламхан
19Лука Чензони
48′
11Ян Вороговский
8Никола Нанни
5Исламбек Куат
84′
2Давиде Чезарини
76′
14Юрий Перцух
11Мануэль Баттистини
15Бауыржан Турысбек
69′
4Михаэль Баттистини
45′
3Тохтар Жангылышбай
21Энрико Голинуччи
17Абат Аймбетов
58′
7Маттео Витаиоли
83′
20Максим Федин
18Марко Бернарди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)2
16Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые1
18Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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