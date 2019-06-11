«Рад, что 18 тысяч нашли дорогу на стадион». Билек — о разгроме Сан-Марино, рекорде по очкам и Исламхане
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек после домашней победы над
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек после домашней победы над
Игра в
— Вы знаете, что рекорд нашей сборной — это 10 очков. На сколько реально это побить?
— Мы не смотрели на прежний рекорд. Мы довольно, что после четырех матчей у нас шесть очков. Сегодня была хорошая победа. Надо теперь подготовиться к ближайшим матчам, которые играем в сентябре.
— В первые 40 минут игра очень сложно давалась. Не хватало завершающего удара. Почему так получилось?
— Это правда. Первые 40 минут у нас было большое преимущество и было много ударов по воротам. Вратарь спасал команду. И очень сложно было проходить оборону в десять игроков. Очень хорошо, что мы забили этот гол. Это открыло для нас пространство.
— Несмотря на счет, показалось, что нашей сборной лучше играть вторым номером, а не первым. Было довольно много брака.
— Мы говорили перед матчем, что у нас будет игровое преимущество. Мы смотрели некоторые матчи соперника и хотели играть быстро. Гол открыл для нас шансы во втором тайме. Хорошо, что и Федин забил быстрый гол.
— Какие выводы можно сделать из такой победы?
— В современном футболе нет команд, которые перед матчем были бы уверены в победе. Мы очень довольны, что у нас шесть очков. Ребята хорошо работали. С большим желанием. А первые три матчи мы играли с фаворитами, и только сегодня с командой послабее.
— После четырех туров можно сформулировать турнирную задачу?
— Я бы хотел еще больше очков. Мы будем играть через два месяца и я бы хотел набрать еще больше очков. Посмотрим, получится ли.
— До 44 минуты как вы себя чувствовали?
— Мы не хватались за сердце. Мы команду подготовили и знали, что у нас будет преимущество. Нам повезло, что пришел в первом тайме. Потом мы стали лучше работать.
— Чувствовалось, что Исламхан хотел забить гол. Насколько это поможет ему в будущем?
— Он не играл много матчей. Только последние три матча выходит. И как только он начал выходить — команда заиграла. Он важный игрок, и он старался. Пока он будет здоров — нужен команде.
— Если получится вместе использовать Меркеля, Исламхана и Зайнутдинова, то что получится?
— Я хотел бы, чтобы играли лучшие игроки Казахстана. Я вижу их в стартовом составе, когда они будут здоровы. Появились новые игроки, и они должны проявить себя в КПЛ.
— 18 тысяч на
— Я очень рад, что получили такую поддержку в матче с таким соперником. Рад, что они нашли дорогу на стадион.
Ранее исход матча с
|Михал Билек
|Франко Варрелла
|Исламбек Куат
|45+1′
|Максим Федин
|62′
|Гафуржан Суюмбаев
|65′
|Бауыржан I Исламхан
|79′
|12
|Дмитрий Непогодов
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Сергей Малый
|6
|Фабио Витаиоли
|4
|Темирлан Ерланов
31′
|13
|Андреа Грандони
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
64′
|18
|Дмитрий Шомко
90′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|8
|Асхат Тагыберген
|9
|Марчелло Муларони
|9
|Бауыржан I Исламхан
|19
|Лука Чензони
48′
|11
|Ян Вороговский
|8
|Никола Нанни
|5
|Исламбек Куат
84′
|2
|Давиде Чезарини
76′
|14
|Юрий Перцух
|11
|Мануэль Баттистини
|15
|Бауыржан Турысбек
69′
|4
|Михаэль Баттистини
45′
|3
|Тохтар Жангылышбай
|21
|Энрико Голинуччи
|17
|Абат Аймбетов
58′
|7
|Маттео Витаиоли
83′
|20
|Максим Федин
|18
|Марко Бернарди
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|33
|Удары (всего)
|2
|16
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бартош Франковски(Польша)