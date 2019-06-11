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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет и Бахтияров вошли в стартовый состав казахстанской «молодежки» на матч с Черногорией

В ночь с 11 на 12 июня молодежная сборная Казахстана проведет гостевой матч против Черногории в отборочном цикле Евро-2021, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра шестой группы пройдет в Подгорице и начнется в 00:30 по времени Нур-Султана.

У Казахстана с первых минут выйдут два представителя зарубежных клубов — форвард болгарского «Левски» Еркебулан Сейдахмет и нападающий российского «Сочи» Акмаль Бахтияров.

Стартовый состав Казахстана: Сейсен (капитан), Сагнаев, Алип, Орынбасар, Адахаджиев, Наджарян, Сейдахмет, Бахтияров, Пайруз, Омиртаев, Турсынбай.

Стартовый состав Черногории: Царевич, Рашо, Маркович, Баранович, Н. Крстович, Вукотич (капитан), Крнич, Дринчич, Кордич, Скендерович, Вучичевич.

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