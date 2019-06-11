«Мы почти любители». Тренер Сан-Марино оценил уровень и шансы Казахстана в группе отбора на Евро-2020
Главный тренер сборной
Главный тренер сборной
— Вы увидели ту реакцию от игроков, о которой говорили вчера?
— Вчера мы потренировались на этом поле 50 минут. Я все объяснил игрокам — все, что хочу от них увидеть. Я видел в их глазах, что каждый хочет дать ответ. Особенно после того тяжелого поражения, которое было в матче с Россией.
И мы доставили Казахстану проблемы. Особенно это было видно в начале игры. Я благодарен ребятам за это. Но в конце матча сказался более высокий класс игроков Казахстана. Поэтому мы и получили такой результат.
— Такой счет отображает разницу в классе?
— Счет показал превосходство в классе над нашими футболистами, но я бы не стал зацикливаться на счете. Это просто результат. Мне больше понравилось, что мои игроки в первые 40 минут заставили понервничать игроков сборной Казахстана. Но гол в раздевалку подкосил нас эмоционально.
На второй тайм мы вышли подсевшими. Наш вратарь совершил несколько фантастических сэйвов, но игроки сборной Казахстана доказали, что у них есть класс добиваться результата.
— Вы сыграли несколько матчей — не могли бы вы сравнить соперников?
— Мы не играли против Бельгии, но это номер один в мировом рейтинге. И это не только на бумаге. Меня впечатлила, как сыграла Россия. Ваша команда похожа на Россию, но по техническим составляющим россияне очень высокого класса. Вы хорошо сыграли с Шотландией, но можете хорошо сыграть и с Кипром. Я в этом уверен. Этот матч может сложится для вас хорошо. Но Россия и Бельгия — фавориты.
— Как вам атмосфера на стадионе?
— Очень красиво. Мы
|Михал Билек
|Франко Варрелла
|Исламбек Куат
|45+1′
|Максим Федин
|62′
|Гафуржан Суюмбаев
|65′
|Бауыржан I Исламхан
|79′
|12
|Дмитрий Непогодов
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Сергей Малый
|6
|Фабио Витаиоли
|4
|Темирлан Ерланов
31′
|13
|Андреа Грандони
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
64′
|18
|Дмитрий Шомко
90′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|8
|Асхат Тагыберген
|9
|Марчелло Муларони
|9
|Бауыржан I Исламхан
|19
|Лука Чензони
48′
|11
|Ян Вороговский
|8
|Никола Нанни
|5
|Исламбек Куат
84′
|2
|Давиде Чезарини
76′
|14
|Юрий Перцух
|11
|Мануэль Баттистини
|15
|Бауыржан Турысбек
69′
|4
|Михаэль Баттистини
45′
|3
|Тохтар Жангылышбай
|21
|Энрико Голинуччи
|17
|Абат Аймбетов
58′
|7
|Маттео Витаиоли
83′
|20
|Максим Федин
|18
|Марко Бернарди
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|33
|Удары (всего)
|2
|16
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бартош Франковски(Польша)