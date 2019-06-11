«Мы почти любители». Тренер Сан-Марино оценил уровень и шансы Казахстана в группе отбора на Евро-2020

— Вы увидели ту реакцию от игроков, о которой говорили вчера?

— Вчера мы потренировались на этом поле 50 минут. Я все объяснил игрокам — все, что хочу от них увидеть. Я видел в их глазах, что каждый хочет дать ответ. Особенно после того тяжелого поражения, которое было в матче с Россией.

И мы доставили Казахстану проблемы. Особенно это было видно в начале игры. Я благодарен ребятам за это. Но в конце матча сказался более высокий класс игроков Казахстана. Поэтому мы и получили такой результат.

— Такой счет отображает разницу в классе?

— Счет показал превосходство в классе над нашими футболистами, но я бы не стал зацикливаться на счете. Это просто результат. Мне больше понравилось, что мои игроки в первые 40 минут заставили понервничать игроков сборной Казахстана. Но гол в раздевалку подкосил нас эмоционально.

На второй тайм мы вышли подсевшими. Наш вратарь совершил несколько фантастических сэйвов, но игроки сборной Казахстана доказали, что у них есть класс добиваться результата.

— Вы сыграли несколько матчей — не могли бы вы сравнить соперников?

— Мы не играли против Бельгии, но это номер один в мировом рейтинге. И это не только на бумаге. Меня впечатлила, как сыграла Россия. Ваша команда похожа на Россию, но по техническим составляющим россияне очень высокого класса. Вы хорошо сыграли с Шотландией, но можете хорошо сыграть и с Кипром. Я в этом уверен. Этот матч может сложится для вас хорошо. Но Россия и Бельгия — фавориты.