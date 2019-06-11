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21:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы почти любители». Тренер Сан-Марино оценил уровень и шансы Казахстана в группе отбора на Евро-2020

Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла после матча с Казахстаном в отборе на Евро-2020 рассказал, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Вы увидели ту реакцию от игроков, о которой говорили вчера?
— Вчера мы потренировались на этом поле 50 минут. Я все объяснил игрокам — все, что хочу от них увидеть. Я видел в их глазах, что каждый хочет дать ответ. Особенно после того тяжелого поражения, которое было в матче с Россией.

И мы доставили Казахстану проблемы. Особенно это было видно в начале игры. Я благодарен ребятам за это. Но в конце матча сказался более высокий класс игроков Казахстана. Поэтому мы и получили такой результат.

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— Такой счет отображает разницу в классе?
— Счет показал превосходство в классе над нашими футболистами, но я бы не стал зацикливаться на счете. Это просто результат. Мне больше понравилось, что мои игроки в первые 40 минут заставили понервничать игроков сборной Казахстана. Но гол в раздевалку подкосил нас эмоционально.

На второй тайм мы вышли подсевшими. Наш вратарь совершил несколько фантастических сэйвов, но игроки сборной Казахстана доказали, что у них есть класс добиваться результата.

— Вы сыграли несколько матчей — не могли бы вы сравнить соперников?
— Мы не играли против Бельгии, но это номер один в мировом рейтинге. И это не только на бумаге. Меня впечатлила, как сыграла Россия. Ваша команда похожа на Россию, но по техническим составляющим россияне очень высокого класса. Вы хорошо сыграли с Шотландией, но можете хорошо сыграть и с Кипром. Я в этом уверен. Этот матч может сложится для вас хорошо. Но Россия и Бельгия — фавориты.

— Как вам атмосфера на стадионе?
— Очень красиво. Мы Сан-Марино, мы — маленькая страна. Мы почти любители и и играть на таком стадионе это победа для нас.

Казахстан
4:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекФранко Варрелла
Голы
Исламбек Куат45+1′
Максим Федин62′
Гафуржан Суюмбаев65′
Бауыржан I Исламхан79′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
23Элия Бенедеттини
2Сергей Малый
6Фабио Витаиоли
4Темирлан Ерланов
31′
13Андреа Грандони
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
64′
18Дмитрий Шомко
90′
5Лоренцо Лунадеи
8Асхат Тагыберген
9Марчелло Муларони
9Бауыржан I Исламхан
19Лука Чензони
48′
11Ян Вороговский
8Никола Нанни
5Исламбек Куат
84′
2Давиде Чезарини
76′
14Юрий Перцух
11Мануэль Баттистини
15Бауыржан Турысбек
69′
4Михаэль Баттистини
45′
3Тохтар Жангылышбай
21Энрико Голинуччи
17Абат Аймбетов
58′
7Маттео Витаиоли
83′
20Максим Федин
18Марко Бернарди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)2
16Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые1
18Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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