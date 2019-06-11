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22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана в матче отбора Евро-2020

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Словакии по футболу разгромила команду Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы E, прошедшая во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Словакии. У победителей голы забили Станислав Лоботка (8-я минута), Юрай Куцка (27), Марек Гамшик (30, 57) и Давид Ганцко (85). В составе проигравших отличился Рамиль Шейдаев (29).

Сборная Азербайджана потерпела третье поражение в трех матчах квалификации Евро-2020. Команда Словакии набрала шесть очков в трех встречах.

В следующем матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Азербайджана 6 сентября сыграет в гостях с командой Уэльса, в этот же день сборная Словакии примет команду Хорватии.

Азербайджан
1:5
Первый тайм: 1:3
Словакия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа E11.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Bakcell Arena (8 KM stadium)
Главные тренеры
Никола ЮрчевичПавел Гапал
Голы
Рамиль Шейдаев29′
Станислав Лоботка8′
Юрай Куцка27′
Марек Хамшик30′
Марек Хамшик57′
Давид Ганцко85′
Составы команд
1Салахат Агаев
23Мартин Дубравка
5Максим Медведев
2Петер Пекарик
6Бадави Гусейнов
3Денис Вавро
18Антон Кривоцюк
70′
14Милан Шкриньяр
2Гара Гараев
16Давид Ганцко
3Шахрияр Рахимов
10Альберт Руснак
20Ришард Алмейда
19Юрай Куцка
11Рамиль Шейдаев
20Роберт Мак
7Араз Абдуллаев
89′
17Марек Хамшик
86′
17Ренат Дадашов
9Лукаш Гараслин
9Агабала Рамазанов
61′
22Станислав Лоботка
84′
10Махир Мадатов
6Ян Грегуш
14Рашад Эюбов
80′
11Роберт Боженик
71′
8Эмин Махмудов
8Ондрей Дуда
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)22
2Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
11Фолы3
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДжон Битон(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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