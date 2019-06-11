Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана в матче отбора Евро-2020

Источник: Reuters

Встреча группы E, прошедшая во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Словакии. У победителей голы забили Станислав Лоботка (8-я минута), Юрай Куцка (27), Марек Гамшик (30, 57) и Давид Ганцко (85). В составе проигравших отличился Рамиль Шейдаев (29).

Сборная Азербайджана потерпела третье поражение в трех матчах квалификации Евро-2020. Команда Словакии набрала шесть очков в трех встречах.