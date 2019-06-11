Сборная Словакии разгромила команду Азербайджана в матче отбора Евро-2020
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Словакии по футболу разгромила команду Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Словакии по футболу разгромила команду Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы E, прошедшая во вторник в Баку, завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Словакии. У победителей голы забили Станислав Лоботка (8-я минута), Юрай Куцка (27), Марек Гамшик (30, 57) и Давид Ганцко (85). В составе проигравших отличился Рамиль Шейдаев (29).
Сборная Азербайджана потерпела третье поражение в трех матчах квалификации Евро-2020. Команда Словакии набрала шесть очков в трех встречах.
В следующем матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Азербайджана 6 сентября сыграет в гостях с командой Уэльса, в этот же день сборная Словакии примет команду Хорватии.
|Никола Юрчевич
|Павел Гапал
|Рамиль Шейдаев
|29′
|Станислав Лоботка
|8′
|Юрай Куцка
|27′
|Марек Хамшик
|30′
|Марек Хамшик
|57′
|Давид Ганцко
|85′
|1
|Салахат Агаев
|23
|Мартин Дубравка
|5
|Максим Медведев
|2
|Петер Пекарик
|6
|Бадави Гусейнов
|3
|Денис Вавро
|18
|Антон Кривоцюк
70′
|14
|Милан Шкриньяр
|2
|Гара Гараев
|16
|Давид Ганцко
|3
|Шахрияр Рахимов
|10
|Альберт Руснак
|20
|Ришард Алмейда
|19
|Юрай Куцка
|11
|Рамиль Шейдаев
|20
|Роберт Мак
|7
|Араз Абдуллаев
89′
|17
|Марек Хамшик
86′
|17
|Ренат Дадашов
|9
|Лукаш Гараслин
|9
|Агабала Рамазанов
61′
|22
|Станислав Лоботка
84′
|10
|Махир Мадатов
|6
|Ян Грегуш
|14
|Рашад Эюбов
80′
|11
|Роберт Боженик
71′
|8
|Эмин Махмудов
|8
|Ондрей Дуда
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|22
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|3
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джон Битон(Шотландия)