Молодежная сборная Казахстана вырвала победу в гостях и возглавила группу отбора на Евро-2021

Источник: РИА "Новости"

Игра шестой группы прошла в Подгорице и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Вперед Черногория вышла на третьей минуте. Изначально мяч был записан на форварда Мериса Скендеровича, но затем УЕФА засчитал его как автогол казахстанского защитника Сагадата Турсынбая.

Во втором тайме сборная Казахстана не только отыгралась, но и вырвала победу. На 62-й минуте стал нападающий болгарского «Левски» Еркебулан Сейдахмет сравнял счет, а на 94-й Рамазан Каримов принес гостям волевую победу.

Для сборной Казахстана эта играла стала второй в отборе на Евро-2021, а для Черногории — первая. Стартовала же команда Александра Москаленко с гостевой победы над Фарерскими островами — 3:1.

В группе с Казахстаном, Черногорией и Фарерами также играют Испания, Израиль и Македония, которые свои первые матчи проведут в сентябре. Отбоочный цикл завершится в октябре 2020 года, а победители всех групп и две лучшие команды из числа ставших вторыми продолжат борьбу за путевки в финальную стадию Евро-2021.