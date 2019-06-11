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11 июня, источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана вырвала победу в гостях и возглавила группу отбора на Евро-2021

Молодежная сборная Казахстана одержала волевую победу над Черногорией в гостевом матче отборочного цикла Евро-2021, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра шестой группы прошла в Подгорице и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Вперед Черногория вышла на третьей минуте. Изначально мяч был записан на форварда Мериса Скендеровича, но затем УЕФА засчитал его как автогол казахстанского защитника Сагадата Турсынбая.

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Во втором тайме сборная Казахстана не только отыгралась, но и вырвала победу. На 62-й минуте стал нападающий болгарского «Левски» Еркебулан Сейдахмет сравнял счет, а на 94-й Рамазан Каримов принес гостям волевую победу.

Для сборной Казахстана эта играла стала второй в отборе на Евро-2021, а для Черногории — первая. Стартовала же команда Александра Москаленко с гостевой победы над Фарерскими островами — 3:1.

В группе с Казахстаном, Черногорией и Фарерами также играют Испания, Израиль и Македония, которые свои первые матчи проведут в сентябре. Отбоочный цикл завершится в октябре 2020 года, а победители всех групп и две лучшие команды из числа ставших вторыми продолжат борьбу за путевки в финальную стадию Евро-2021.

Таким образом, Казахстан с шестью очками как минимум до сентября будет лидером группы.

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