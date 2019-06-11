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11 июня, источник: ТАСС

Сборная России по футболу победила команду Кипра в матче отбора ЧЕ-2020

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде, на игре присутствовало 42 228 зрителей.

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Автором единственного гола в матче стал Алексей Ионов (38-я минута), он же вышел в стартовом составе вместо Алексея Миранчука, который играл с первых минут во встрече против команды Сан-Марино 8 июня (9:0). Для Ионова этот гол стал первым за сборную России в официальных матчах, в 2018 году полузащитник отметился двумя голами в товарищеском матче против команды Чехии. На 40-й минуте защитник российской сборной Федор Кудряшов получил травму руки при столкновении с одним из кипрских футболистов, он сумел продолжить встречу и играл до конца матча. Также на матче состоялась выездная церемония бракосочетания.

Сборные России и Кипра провели четвертый очный матч. Дважды команды встречались в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года, дома сборная России обыграла команду Кипра со счетом 4:0, в гостях сыграла вничью (1:1). Также российские футболисты встречались с киприотами в товарищеском матче, который проходил на Кипре, выиграв с минимальным счетом 1:0.

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Офсайды и гол Ионова

Стартовые минуты сборная России провела, в основном используя забросы на капитана команды Артема Дзюбу, такая тактика не всегда оправдывала себя, поскольку форвард порой забирался в офсайд. Киприоты, как и команда Сан-Марино несколькими днями ранее, в первой половине тайма почти не выбиралась на половину поля хозяев. Только на 13-й минуте гостям удалось организовать осмысленную контратаку, которая завершилась неточным ударом нападающего Энтони Георгиу.

Ответ россиян был в разы убедительнее — Дзюба после навеса с правого фланга от Магомеда Оздоева головой пробил с линии вратарской, но мяч полетел строго по центру ворот в руки голкиперу Урко Пардо. Следом за этим заменившему в стартовом составе Алексея Миранчука его тезке Ионову удалось отправить мяч в сетку, но судейская бригада из Италии во главе с Марко ди Белло ошибочно зафиксировала офсайд. Спустя несколько минут арбитры отменили еще один его точный удар. Между вторым отмененным голом игрока «Ростова» и его промахом из убойной позиции уместился опасный контрвыпад киприотов, который начался после ошибки Марио Фернандеса на правом фланге обороны — оттуда последовал навес и удар Пиероса Сотириу выше ворот.

На 38-й минуте старания Ионова были вознаграждены, крайний нападающий российской сборной, получив мяч от защитника Федора Кудряшова, в касание пробил и по всем правилам открыл счет.

После этого был тревожный момент — автор голевой передачи получил травму и его уже был готов заменить Евгений Чернов. Игрок обороны после оказания медицинской помощи сумел продолжить игру.

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Нервный второй тайм

В перерыве главный тренер гостей Ран Бен Шимон, в отличие от Станислава Черчесова, провел одну замену — вместо упустившего полумомент и почти незаметного Георгиу на поле появился Горге Эфрем. Число единоборств во втором тайме возросло, в одном из таких стыков в борьбе с Дзюбой травму получил Антрес Макрис — он, как и Кудряшов, вернулся в игру. Несмотря на то, что в определенный момент игра потеряла в напряженности и моментов у ворот сборной Кипра почти не было, трибуны продолжали гнать свою команду вперед. На этой волне Ионов мог оформить дубль, но с острого угла не попал в створ.

Шанс заработать пенальти был у Александра Головина, но судья не поверил его падению в штрафной соперника. В остальном же ключевыми игроками в атаке продолжали быть Дзюба и Ионов. На их фоне блекло смотрелся Антон Миранчук, так что его замена на брата Алексея объяснима. На исходе часа россияне стали активнее выманивать киприотов на свою половину поля и пытались наказывать их быстрыми контратаками — задумка была правильной, но вот в завершающей фазе этих выпадов игрокам не хватало точности, этому способствовали и замены гостей.

Россияне до 80-й минуты так и не смогли использовать имевшиеся шансы, что привело к напряженной концовке, которая прошла в обоюдных атаках. В одной из них у киприотов был шанс — в этом моменте здорово сыграл Марио Фернандес, не позволивший гостям сравнять счет.

К основному времени было добавлено четыре минуты, но в концовке мяч больше был под контролем хозяев. Россияне довели крайне непростую игру до победного завершения.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.

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Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 42228 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРан Бен Шимон
Голы
Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)38′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Урко Рафаэль Пардо
2Мариу Фернандес
3Николас Иоанну
13Федор Кудряшов
73′
13Иоаннис Кусулос
5Андрей Семенов
19Костас Лаифис
14Георгий Джикия
18Костакис Артиматас
17Александр Головин
45+2′
17Ренату Маргаса
63′
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
10Пьерос Сотириу
20Алексей Ионов
90′
14Андреас Макрис
20′81′
21Ильзат Ахметов
16Матия Шполярич
18Антон Миранчук
63′
11Андреас Авраам
71′
15Алексей Миранчук
23Иоаннис Питтас
11Роман Зобнин
78′
21Энтони Георгиу
46′
8Дмитрий Баринов
7Георге Эфрем
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты0
24Удары (всего)8
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые3
13Фолы12
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Боковой судьяДжорджо Перетти(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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