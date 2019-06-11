Сборная России по футболу победила команду Кипра в матче отбора ЧЕ-2020

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Автором единственного гола в матче стал Алексей Ионов (38-я минута), он же вышел в стартовом составе вместо Алексея Миранчука, который играл с первых минут во встрече против команды Сан-Марино 8 июня (9:0). Для Ионова этот гол стал первым за сборную России в официальных матчах, в 2018 году полузащитник отметился двумя голами в товарищеском матче против команды Чехии. На 40-й минуте защитник российской сборной Федор Кудряшов получил травму руки при столкновении с одним из кипрских футболистов, он сумел продолжить встречу и играл до конца матча. Также на матче состоялась выездная церемония бракосочетания.

Сборные России и Кипра провели четвертый очный матч. Дважды команды встречались в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года, дома сборная России обыграла команду Кипра со счетом 4:0, в гостях сыграла вничью (1:1). Также российские футболисты встречались с киприотами в товарищеском матче, который проходил на Кипре, выиграв с минимальным счетом 1:0.

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Офсайды и гол Ионова

Стартовые минуты сборная России провела, в основном используя забросы на капитана команды Артема Дзюбу, такая тактика не всегда оправдывала себя, поскольку форвард порой забирался в офсайд. Киприоты, как и команда Сан-Марино несколькими днями ранее, в первой половине тайма почти не выбиралась на половину поля хозяев. Только на 13-й минуте гостям удалось организовать осмысленную контратаку, которая завершилась неточным ударом нападающего Энтони Георгиу.

Ответ россиян был в разы убедительнее — Дзюба после навеса с правого фланга от Магомеда Оздоева головой пробил с линии вратарской, но мяч полетел строго по центру ворот в руки голкиперу Урко Пардо. Следом за этим заменившему в стартовом составе Алексея Миранчука его тезке Ионову удалось отправить мяч в сетку, но судейская бригада из Италии во главе с Марко ди Белло ошибочно зафиксировала офсайд. Спустя несколько минут арбитры отменили еще один его точный удар. Между вторым отмененным голом игрока «Ростова» и его промахом из убойной позиции уместился опасный контрвыпад киприотов, который начался после ошибки Марио Фернандеса на правом фланге обороны — оттуда последовал навес и удар Пиероса Сотириу выше ворот.

На 38-й минуте старания Ионова были вознаграждены, крайний нападающий российской сборной, получив мяч от защитника Федора Кудряшова, в касание пробил и по всем правилам открыл счет.

После этого был тревожный момент — автор голевой передачи получил травму и его уже был готов заменить Евгений Чернов. Игрок обороны после оказания медицинской помощи сумел продолжить игру.

Нервный второй тайм

В перерыве главный тренер гостей Ран Бен Шимон, в отличие от Станислава Черчесова, провел одну замену — вместо упустившего полумомент и почти незаметного Георгиу на поле появился Горге Эфрем. Число единоборств во втором тайме возросло, в одном из таких стыков в борьбе с Дзюбой травму получил Антрес Макрис — он, как и Кудряшов, вернулся в игру. Несмотря на то, что в определенный момент игра потеряла в напряженности и моментов у ворот сборной Кипра почти не было, трибуны продолжали гнать свою команду вперед. На этой волне Ионов мог оформить дубль, но с острого угла не попал в створ.

Шанс заработать пенальти был у Александра Головина, но судья не поверил его падению в штрафной соперника. В остальном же ключевыми игроками в атаке продолжали быть Дзюба и Ионов. На их фоне блекло смотрелся Антон Миранчук, так что его замена на брата Алексея объяснима. На исходе часа россияне стали активнее выманивать киприотов на свою половину поля и пытались наказывать их быстрыми контратаками — задумка была правильной, но вот в завершающей фазе этих выпадов игрокам не хватало точности, этому способствовали и замены гостей.

Россияне до 80-й минуты так и не смогли использовать имевшиеся шансы, что привело к напряженной концовке, которая прошла в обоюдных атаках. В одной из них у киприотов был шанс — в этом моменте здорово сыграл Марио Фернандес, не позволивший гостям сравнять счет.

К основному времени было добавлено четыре минуты, но в концовке мяч больше был под контролем хозяев. Россияне довели крайне непростую игру до победного завершения.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырех матчах девять очков, команда Кипра, имея в активе три очка, идет на пятом месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бельгии (9 очков). В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии, сборная Кипра сыграет с командой Казахстана. Обе игры пройдут 6 сентября.