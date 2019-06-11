Хавбек «Кайсара» забил гол и отдал ассист, а сборная двух игроков КПЛ уступила 0:8 в отборе на Евро-2020

Сборная Греции в рамках группы J на своем поле проиграла Армении — 2:3. Весомый вклад в победу гостей внесли защитник «Жетысу» Камо Оганесян и хавбек «Кайсара» Тигран Барсегян, отыгравшие все 90 минут.

На восьмой минуте Барсегян выступил ассистентом для Александра Карапетяна, а на 74-й забил уже сам. Второй гол Армении с передачи Оганесяна на 32-й минуте провел экс-хавбек карагандинского «Шахтера» Геворг Казарян. У греков на на 54-й забили Зека, а на 87-й — Константинос Фортунис.

Набрав шесть очков, Армения идет третьей, а Греция с четырьмя баллами занимает четвертую строчку.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа C, 11.06.2019, 21:45 Германия 8 Эстония 0

Сборная Беларуси уступила дома Северной Ирландии — 0:1. Исход матча группы G решил гол Пэдди Макнейра на 86-й минуте. У хозяев полный матч провел полузащитник «Астаны» Иван Маевский, а форвард «Тобола» Михаил Гордейчук остался в запасе.

Также в группе G сборная Германии со счетом 8:0 дома разгромила Эстонию. У немцев по дублю оформили Марко Ройс (10-я и 37-я минуты) и Серж Гнабри (17, 62), а по разу забили Леон Горетцка (20), Илкай Гюндоган (26, пенальти), Тимо Вернер (79) и Лерой Сане (88).

У Эстонии в основе вышли два футболиста из КПЛ, но полузащитник «Окжетпеса» Артем Дмитриев был заменен на 59-й минуте, а форвард «Шахтера» Сергей Зенев — на 81-й.

С 12 очками Северная Ирландия идет первой, опережая на три балла Германию, которая провела три матча. Четвертое место занимает Беларусь, у которой, как и у Эстонии, пока нет очков.

Сборная Азербайджана в группе F проиграла дома Словакии — 1:5. У гостей на восьмой забил Станислав Лоботка, на 27-й — Юрай Куцка, на 30-й и 57-й — Марек Гамшик, оформивший дубль, а на 85-й отличился Давид Ганцко. Автором гола престижа у хозяев стал Рамиль Шейдаев на 26-й минуте.

За Азербайджан полный матч провел полузащитник Ричард Алмейда, который принадлежит «Астане», но в начале 2019 года вернулся в «Карабах» на правах аренды. В запасе остались голкипер «Тобола» Эмиль Балаев и форвард Дмитрий Назаров, родившийся в Казахстане.

С шестью очками Словакия идет второй, отставая на три балла от Венгрии, которая провела на матч больше. Последнее, пятое, место, занимает Азербайджан, проигравший все три матча с общим счетом 3:10.