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11Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020
11 июня, источник: Vesti.kz

Как сыграли соперники Казахстана по группе отборочного цикла Евро-2020

Сборные Бельгии и России одержали победы в пятом туре группы I отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Бельгийцы в Брюсселе обыграли Шотландию — 3:0. Дублем отметился Ромелу Лукаку, забивший на 45-й и 67-й минутах, а на 92-й отличился Кевин де Брюйне.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 11.06.2019, 21:45

Россия1Кипр0

В параллельном матче Россия, благодаря голу Алексея Ионова на 38-й минуте, победила Кипр — 1:0.

Ранее сборная Казахстана на своем поле разгромила Сан-Марино — 4:0.

С 12 очками в группе лидирует Бельгия.

Далее с девятью баллами идет Россия. Третье место с шестью очками занимает Казахстан, опережающий Шотландию и Кипр по дополнительным показателям. На шестом, последнем, месте идет Сан-Марино, проигравший все четыре матча с общим счетом 0:20.

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Пятый тур отбора на Евро-2020 в группе I пройдет 9 сентября. В этот день состоятся матчи Россия — Казахстан, Сан-Марино — Кипр и Шотландия — Бельгия.

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