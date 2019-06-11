Как сыграли соперники Казахстана по группе отборочного цикла Евро-2020
Сборные Бельгии и России одержали победы в пятом туре группы I отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборные Бельгии и России одержали победы в пятом туре группы I отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Бельгийцы в Брюсселе обыграли Шотландию — 3:0. Дублем отметился Ромелу Лукаку, забивший на 45-й и 67-й минутах, а на 92-й отличился Кевин де Брюйне.
В параллельном матче Россия, благодаря голу Алексея Ионова на 38-й минуте, победила Кипр — 1:0.
Ранее сборная Казахстана на своем поле разгромила
С 12 очками в группе лидирует Бельгия.
Далее с девятью баллами идет Россия. Третье место с шестью очками занимает Казахстан, опережающий Шотландию и Кипр по дополнительным показателям. На шестом, последнем, месте идет
Пятый тур отбора на Евро-2020 в группе I пройдет 9 сентября. В этот день состоятся матчи Россия — Казахстан,