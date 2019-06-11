Как сыграли соперники Казахстана по группе отборочного цикла Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Бельгийцы в Брюсселе обыграли Шотландию — 3:0. Дублем отметился Ромелу Лукаку, забивший на 45-й и 67-й минутах, а на 92-й отличился Кевин де Брюйне.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 21:45 Россия 1 Кипр 0

В параллельном матче Россия, благодаря голу Алексея Ионова на 38-й минуте, победила Кипр — 1:0.

Ранее сборная Казахстана на своем поле разгромила Сан-Марино — 4:0.

С 12 очками в группе лидирует Бельгия.

Далее с девятью баллами идет Россия. Третье место с шестью очками занимает Казахстан, опережающий Шотландию и Кипр по дополнительным показателям. На шестом, последнем, месте идет Сан-Марино, проигравший все четыре матча с общим счетом 0:20.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UzsvippdaRE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятый тур отбора на Евро-2020 в группе I пройдет 9 сентября. В этот день состоятся матчи Россия — Казахстан, Сан-Марино — Кипр и Шотландия — Бельгия.