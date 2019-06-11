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11 июня, источник: Комсомольская правда

Сборная Молдовы проиграла Албании в отборе к Евро-2020

В гостях наши футболисты уступили со счетом 0:2.

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Источник: Reuters

Несколько минут назад в албанском Эльбасане завершился отборочный матч к Евро-2020 Албания-Молдова.

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Наши футболисты после домашней победы над Андоррой (1:0) играли совсем неплохо, первый тайм завершился со счетом 0:0.

А вот во втором тайме нашли пропустили дважды — на 66−1 минуте и уже в добавленное арбитром время. 0:2 и у сборной Молдовы после четырех матче остается всего три очка.

Следующую встречу наша национальная команда в рамках отбора к Евро-2020 проведет 7 сентября в гостях против сборной Исландии.

Албания
2:0
Первый тайм: 0:0
Молдавия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)
Главные тренеры
Эдоардо РейяАлександр Спиридон
Голы
Соколь Чикалеши66′
Юльбер Рамадани90+3′
Составы команд
1Этрит Бериша
23Алексей Кошелев
4Эльсеид Хюсай
2Олег Рябчук
5Фредерик Весели
4Игорь Армаш
57′
6Ардиан Исмайли
5Штефан Эфрос
15Мергим Маврай
8Кэтэлин Карп
76′
9Юльбер Рамадани
90+3′
9Евгений Чеботару
22Амир Абраши
11Раду Гынсарь
11Мюрто Узуни
16Александр Антонюк
3Эрмир Леньяни
57′
15Ион Жардан
76′
21Одисе Роши
22Дину Граур
20Эргюс Каче
84′
18Александр Суворов
74′
8Кристи Кесе
10Евгений Кочук
10Армандо Садику
57′
19Виталий Дамашкан
70′
16Соколь Чикалеши
17Константин Санду
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
7Фолы13
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВилле Невалайнен(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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