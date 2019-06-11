Сборная Молдовы проиграла Албании в отборе к Евро-2020

Источник: Reuters

Несколько минут назад в албанском Эльбасане завершился отборочный матч к Евро-2020 Албания-Молдова.

Читайте также Сборная Молдовы обыграла команду Андорры в квалификации Евро-2020

Наши футболисты после домашней победы над Андоррой (1:0) играли совсем неплохо, первый тайм завершился со счетом 0:0.

А вот во втором тайме нашли пропустили дважды — на 66−1 минуте и уже в добавленное арбитром время. 0:2 и у сборной Молдовы после четырех матче остается всего три очка.