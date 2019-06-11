Сборная Молдовы проиграла Албании в отборе к Евро-2020
В гостях наши футболисты уступили со счетом 0:2.
В гостях наши футболисты уступили со счетом 0:2.
Несколько минут назад в албанском Эльбасане завершился отборочный матч к Евро-2020
Наши футболисты после домашней победы над Андоррой (1:0) играли совсем неплохо, первый тайм завершился со счетом 0:0.
А вот во втором тайме нашли пропустили дважды — на 66−1 минуте и уже в добавленное арбитром время. 0:2 и у сборной Молдовы после четырех матче остается всего три очка.
Следующую встречу наша национальная команда в рамках отбора к Евро-2020 проведет 7 сентября в гостях против сборной Исландии.
|Эдоардо Рейя
|Александр Спиридон
|Соколь Чикалеши
|66′
|Юльбер Рамадани
|90+3′
|1
|Этрит Бериша
|23
|Алексей Кошелев
|4
|Эльсеид Хюсай
|2
|Олег Рябчук
|5
|Фредерик Весели
|4
|Игорь Армаш
57′
|6
|Ардиан Исмайли
|5
|Штефан Эфрос
|15
|Мергим Маврай
|8
|Кэтэлин Карп
76′
|9
|Юльбер Рамадани
90+3′
|9
|Евгений Чеботару
|22
|Амир Абраши
|11
|Раду Гынсарь
|11
|Мюрто Узуни
|16
|Александр Антонюк
|3
|Эрмир Леньяни
57′
|15
|Ион Жардан
76′
|21
|Одисе Роши
|22
|Дину Граур
|20
|Эргюс Каче
84′
|18
|Александр Суворов
74′
|8
|Кристи Кесе
|10
|Евгений Кочук
|10
|Армандо Садику
57′
|19
|Виталий Дамашкан
70′
|16
|Соколь Чикалеши
|17
|Константин Санду
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Вилле Невалайнен(Финляндия)