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00:01 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили сборной Северной Ирландии, потерпев четвертое поражение подряд со старта квалификации Евро-2020

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты потерпели четвертое поражение в квалификации Евро-2020, уступив в Борисове команде Северной Ирландии со счетом 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Беларусь — Северная Ирландия — 0:1 (0:0, 0:1)

11 июня. «Борисов-Арена». 4000 зрителей.

Судья: Х. Лехнер (Австрия).

Беларусь: Гутор, Шитов (Веретило, 72), Наумов, Мартынович, Поляков, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Маевский, Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, М. Смит, Кэткарт, Дж. Эванс, Льюис, Макнэйр, Дэвис, К. Эванс (Савиль, 70), Мадженнис (Даллас, 56), Вашингтон (Лафферти, 72), Джонс.

Гол: 0:1 — Макнэйр (86).

Предупреждения: Корзун, Льюис, К. Эванс, Лафферти.

Потерпев 3 поражения в предыдущих отборочных матчах, белорусские футболисты намеревались реабилитироваться в игре с североирландцами, которым уступили в Белфасте (1:2). Но реванша не последовало. В начале поединка на поле «Борисов-Арены» гости заставили поволноваться игроков и болельщиков команды Игоря Криушенко.

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Стартовую треть часа команда Северной Ирландии полностью владела инициативой, но хозяева выстояли. Выдержав натиск приезжей команды, белорусские футболисты заиграли активнее, но их атакующие вылазки успеха не принесли.

После перерыва игра проходила точно по такому же сценарию, с той лишь разницей, что на 86-й минуте более настойчивые гости сумели использовать свой шанс, и Падди Макнэйр поразил ворота Александра Гутора.

Для сборной Беларуси это худший старт в истории отборочных циклов чемпионатов мира или Европы. Напомним, в первых трех поединках отбора к Евро-2020 подопечные Игоря Криушенко проиграли на выезде Голландии (0:4) и Северной Ирландии (1:2), а также уступили на своем поле Германии (0:2).

В другом сегодняшнем матче группы С сборная Германии в Майнце не испытала никаких проблем с гостями из Эстонии — 8:0.

Турнирное положение: Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Нидерланды — 3 (2), Беларусь — 0 (4), Эстония — 0 (3).

Следующие матчи квалификации Евро-2020 пройдут в начале осени. Белорусская сборная 6 сентября сыграет в Таллинне против команды Эстонии, а немецкие футболисты примут на своем поле голландцев.

Беларусь
0:1
Первый тайм: 0:0
Северная Ирландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Игорь КриушенкоМайкл О`Нилл
Голы
Патрик Макнэйр86′
Составы команд
1Александр Гутор
1Бэйли Пикок-Фарррелл
3Александр Мартынович
3Джамал Льюис
57′
5Денис Поляков
5Джонатан Эванс
69′
17Никита Наумов
17Патрик Макнэйр
7Юрий Ковалев
19Майкл Смит
18Иван Маевский
20Крейг Каткарт
22Игорь Стасевич
8Стивен Дэйвис
23Павел Нехайчик
15Джордан Джонс
4Игорь Шитов
71′
13Корри Эванс
69′
20Олег Веретило
6Джордж Сэвилл
8Никита Корзун
35′45′
21Джош Магеннис
56′
15Сергей Кисляк
14Стюарт Даллас
90+2′
14Евгений Шикавка
58′
16Коннор Вашингтон
72′
9Денис Лаптев
10Кайл Лафферти
83′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
17Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХаральд Лехнер(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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