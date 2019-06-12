Белорусские футболисты уступили сборной Северной Ирландии, потерпев четвертое поражение подряд со старта квалификации Евро-2020

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Беларусь — Северная Ирландия — 0:1 (0:0, 0:1)

11 июня. «Борисов-Арена». 4000 зрителей.

Судья: Х. Лехнер (Австрия).

Беларусь: Гутор, Шитов (Веретило, 72), Наумов, Мартынович, Поляков, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Маевский, Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, М. Смит, Кэткарт, Дж. Эванс, Льюис, Макнэйр, Дэвис, К. Эванс (Савиль, 70), Мадженнис (Даллас, 56), Вашингтон (Лафферти, 72), Джонс.

Гол: 0:1 — Макнэйр (86).

Предупреждения: Корзун, Льюис, К. Эванс, Лафферти.

Потерпев 3 поражения в предыдущих отборочных матчах, белорусские футболисты намеревались реабилитироваться в игре с североирландцами, которым уступили в Белфасте (1:2). Но реванша не последовало. В начале поединка на поле «Борисов-Арены» гости заставили поволноваться игроков и болельщиков команды Игоря Криушенко.

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Стартовую треть часа команда Северной Ирландии полностью владела инициативой, но хозяева выстояли. Выдержав натиск приезжей команды, белорусские футболисты заиграли активнее, но их атакующие вылазки успеха не принесли.

После перерыва игра проходила точно по такому же сценарию, с той лишь разницей, что на 86-й минуте более настойчивые гости сумели использовать свой шанс, и Падди Макнэйр поразил ворота Александра Гутора.

Для сборной Беларуси это худший старт в истории отборочных циклов чемпионатов мира или Европы. Напомним, в первых трех поединках отбора к Евро-2020 подопечные Игоря Криушенко проиграли на выезде Голландии (0:4) и Северной Ирландии (1:2), а также уступили на своем поле Германии (0:2).

В другом сегодняшнем матче группы С сборная Германии в Майнце не испытала никаких проблем с гостями из Эстонии — 8:0.

Турнирное положение: Северная Ирландия — 12 очков (4 матча), Германия — 9 (3), Нидерланды — 3 (2), Беларусь — 0 (4), Эстония — 0 (3).