Сборная Франции уверенно обыграла команду Андорры в матче отбора ЧЕ-2020
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сборная Франции по футболу разгромила команду Андорры в матче квалификации чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сборная Франции по футболу разгромила команду Андорры в матче квалификации чемпионата Европы-2020.
Встреча группы H, прошедшая во вторник в городе
В других матчах данной группы сборная Исландии дома обыграла команду Турции — 2:1, сборная Албании победила команду Молдавии — 2:0.
После четырех туров у сборных Франции, Турции и Исландии по 9 очков. На счету команды Албании 6 баллов, Молдавии — 3, Андорры — 0.
В группе E встречались сборные Венгрии и Уэльса. Исход встречи решил единственный гол футболиста венгров Мате Паткои на 80-й минуте. Сборная Венгрии набрал девять очков после четырех матчей и лидирует в группе E. Команда Уэльса с тремя баллами после трех встреч идет на четвертом месте.
|Кольдо Альварес
|Дидье Дешам
|Кильян Мбаппе
|11′
|Виссам Бен Йеддер
|30′
|Флориан Товен
|45+1′
|Курт Зума
|60′
|1
|Хосе Антонио Гомес
|1
|Юго Ллорис
|3
|Марк Гонсалес Валес
|3
|Ферлан Менди
|6
|Ильдефонс Сола Лима
|15
|Курт Зума
77′
|15
|Мойсес Сан Николас
|18
|Лео Дюбуа
|18
|Хесус Рубио
12′
|19
|Клеман Лангле
|20
|Макс Лловера
|6
|Поль Погба
81′
|4
|Марк Ребес
|7
|Антуан Гризманн
|8
|Марсио де Васконкелос Виейра
|10
|Кильян Мбаппе
|17
|Хоан Сервос
81′
|21
|Танги Ндомбеле
64′
|22
|Виктор Сория Родригес
|17
|Мусса Сиссоко
|14
|Жорди Алаэс
85′
|20
|Флориан Товен
81′
|10
|Сото Хули Санчес
|8
|Тома Лемар
|16
|Александре Мартинес
58′
|22
|Виссам Бен Йеддер
73′
|23
|Хорди Гомес Рубио
|9
|Оливье Жиру
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|2
|Удары (всего)
|20
|1
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Фран Йович(Хорватия)