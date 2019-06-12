Сборная Франции уверенно обыграла команду Андорры в матче отбора ЧЕ-2020

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Встреча группы H, прошедшая во вторник в городе Андорра-ла-Велья, завершилась со счетом 4:0 в пользу действующих чемпионов мира. Голы забили Килиан Мбаппе (11-я минута), Висса Бен Йеддер (30), Флориан Товен (45) и Курт Зума (60).

В других матчах данной группы сборная Исландии дома обыграла команду Турции — 2:1, сборная Албании победила команду Молдавии — 2:0.

После четырех туров у сборных Франции, Турции и Исландии по 9 очков. На счету команды Албании 6 баллов, Молдавии — 3, Андорры — 0.

В группе E встречались сборные Венгрии и Уэльса. Исход встречи решил единственный гол футболиста венгров Мате Паткои на 80-й минуте. Сборная Венгрии набрал девять очков после четырех матчей и лидирует в группе E. Команда Уэльса с тремя баллами после трех встреч идет на четвертом месте.