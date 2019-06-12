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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Франции уверенно обыграла команду Андорры в матче отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сборная Франции по футболу разгромила команду Андорры в матче квалификации чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы H, прошедшая во вторник в городе Андорра-ла-Велья, завершилась со счетом 4:0 в пользу действующих чемпионов мира. Голы забили Килиан Мбаппе (11-я минута), Висса Бен Йеддер (30), Флориан Товен (45) и Курт Зума (60).

В других матчах данной группы сборная Исландии дома обыграла команду Турции — 2:1, сборная Албании победила команду Молдавии — 2:0.

После четырех туров у сборных Франции, Турции и Исландии по 9 очков. На счету команды Албании 6 баллов, Молдавии — 3, Андорры — 0.

В группе E встречались сборные Венгрии и Уэльса. Исход встречи решил единственный гол футболиста венгров Мате Паткои на 80-й минуте. Сборная Венгрии набрал девять очков после четырех матчей и лидирует в группе E. Команда Уэльса с тремя баллами после трех встреч идет на четвертом месте.

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Андорра
0:4
Первый тайм: 0:3
Франция
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Estadi Nacional
Главные тренеры
Кольдо АльваресДидье Дешам
Голы
Кильян Мбаппе11′
Виссам Бен Йеддер30′
Флориан Товен45+1′
Курт Зума60′
Составы команд
1Хосе Антонио Гомес
1Юго Ллорис
3Марк Гонсалес Валес
3Ферлан Менди
6Ильдефонс Сола Лима
15Курт Зума
77′
15Мойсес Сан Николас
18Лео Дюбуа
18Хесус Рубио
12′
19Клеман Лангле
20Макс Лловера
6Поль Погба
81′
4Марк Ребес
7Антуан Гризманн
8Марсио де Васконкелос Виейра
10Кильян Мбаппе
17Хоан Сервос
81′
21Танги Ндомбеле
64′
22Виктор Сория Родригес
17Мусса Сиссоко
14Жорди Алаэс
85′
20Флориан Товен
81′
10Сото Хули Санчес
8Тома Лемар
16Александре Мартинес
58′
22Виссам Бен Йеддер
73′
23Хорди Гомес Рубио
9Оливье Жиру
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
2Удары (всего)20
1Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
0Угловые8
12Фолы9
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяФран Йович(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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