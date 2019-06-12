Армяне обыграли сборную Греции в отборе ЧЕ-2020, Италия победила Боснию
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Армении по футболу нанесла поражение команде Греции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Армении по футболу нанесла поражение команде Греции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы J, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Армении. Голы у победителей забили Александр Карапетян (8-я минута), Геворг Казарян (32) и Тигран Барсегян (74). У проигравших отличились Карлос Зека (54) и Коста Фортунис (87).
В другом матче данной группы сборная Италии победила в Турине команду Боснии и Герцеговины — 2:1. У хозяев голы забили Лоренцо Инсинье (49) и Марко Верратти (86). В составе гостей отличился Эдин Джеко (32).
В еще одном матче группы сборная Финляндии взяла верх в гостях над командой Лихтенштейна — 2:0.
Сборная Италии с 12 очками после четырех игр лидирует в группе J. У финнов 9 очков, на счету команды Армении 6 баллов. у Греции и Боснии — по 4 очка.
|Ангелос Анастасиадис
|Армен Гюльбудагянц
|Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека
|54′
|Александр Карапетян
|8′
|Костантинос Фортунис
|87′
|Геворг Казарян
|33′
|Тигран Барсегян
|74′
|1
|Одиссеас Влаходимос
|16
|Арам Айрапетян
|5
|Димитриос Сиовас
|3
|Вараздат Ароян
|19
|Сократис Папастатопулос
76′
|19
|Оганес Амбарцумян
|23
|Леонардо Кутрис
|22
|Айк Ишханян
|8
|Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека
73′
|5
|Артак Григорян
|10
|Костантинос Фортунис
|11
|Тигран Барсегян
|9
|Эфтимис Кулурис
|13
|Камо Оганесян
|16
|Георгиос Масурас
81′
|18
|Генрих Мхитарян
|11
|Димитриос Пелкас
19′68′
|6
|Карлен Мкртчян
30′55′
|17
|Димитриос Коловос
|21
|Румян Овсепян
|18
|Харалампос Мавриас
17′
|10
|Геворг Казарян
83′
|2
|Яннис Коцирас
|7
|Петрос Аветисян
|22
|Андреас Самарис
75′
|20
|Александр Карапетян
70′70′
|7
|Манолис Сиопис
|9
|Эдгар Бабаян
90+6′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|11
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кристо Тохвер(Эстония)