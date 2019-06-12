Армяне обыграли сборную Греции в отборе ЧЕ-2020, Италия победила Боснию

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Встреча группы J, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Армении. Голы у победителей забили Александр Карапетян (8-я минута), Геворг Казарян (32) и Тигран Барсегян (74). У проигравших отличились Карлос Зека (54) и Коста Фортунис (87).

В другом матче данной группы сборная Италии победила в Турине команду Боснии и Герцеговины — 2:1. У хозяев голы забили Лоренцо Инсинье (49) и Марко Верратти (86). В составе гостей отличился Эдин Джеко (32).

В еще одном матче группы сборная Финляндии взяла верх в гостях над командой Лихтенштейна — 2:0.

Сборная Италии с 12 очками после четырех игр лидирует в группе J. У финнов 9 очков, на счету команды Армении 6 баллов. у Греции и Боснии — по 4 очка.