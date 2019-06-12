Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Германия8
Эстония0
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Беларусь0
Северная Ирландия1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Венгрия1
Уэльс0
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Исландия2
Турция1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Андорра0
Франция4
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Албания2
Молдавия0
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Россия1
Кипр0
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Бельгия3
Шотландия0
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Лихтенштейн0
Финляндия2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Италия2
Босния и Герцеговина1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Греция2
Армения3
Футбол. Сборные
11.06
Хорватия1
Тунис2
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Азербайджан1
Словакия5
Футбол. Сборные
11.06
Алжир1
Бурунди1
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Казахстан4
Сан-Марино0
Футбол. Сборные
11.06
Иордания4
Индонезия1
Футбол. Сборные
11.06
Китай1
Таджикистан0
Футбол. Сборные
11.06
Южная Корея1
Иран1
Все события
Фоторепортажи
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
11Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020
00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Армяне обыграли сборную Греции в отборе ЧЕ-2020, Италия победила Боснию

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Армении по футболу нанесла поражение команде Греции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча группы J, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Армении. Голы у победителей забили Александр Карапетян (8-я минута), Геворг Казарян (32) и Тигран Барсегян (74). У проигравших отличились Карлос Зека (54) и Коста Фортунис (87).

В другом матче данной группы сборная Италии победила в Турине команду Боснии и Герцеговины — 2:1. У хозяев голы забили Лоренцо Инсинье (49) и Марко Верратти (86). В составе гостей отличился Эдин Джеко (32).

В еще одном матче группы сборная Финляндии взяла верх в гостях над командой Лихтенштейна — 2:0.

Сборная Италии с 12 очками после четырех игр лидирует в группе J. У финнов 9 очков, на счету команды Армении 6 баллов. у Греции и Боснии — по 4 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Греция
2:3
Первый тайм: 0:2
Армения
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа J11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)OACA Spiros Louis
Главные тренеры
Ангелос АнастасиадисАрмен Гюльбудагянц
Голы
Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека54′
Александр Карапетян8′
Костантинос Фортунис87′
Геворг Казарян33′
Тигран Барсегян74′
Составы команд
1Одиссеас Влаходимос
16Арам Айрапетян
5Димитриос Сиовас
3Вараздат Ароян
19Сократис Папастатопулос
76′
19Оганес Амбарцумян
23Леонардо Кутрис
22Айк Ишханян
8Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека
73′
5Артак Григорян
10Костантинос Фортунис
11Тигран Барсегян
9Эфтимис Кулурис
13Камо Оганесян
16Георгиос Масурас
81′
18Генрих Мхитарян
11Димитриос Пелкас
19′68′
6Карлен Мкртчян
30′55′
17Димитриос Коловос
21Румян Овсепян
18Харалампос Мавриас
17′
10Геворг Казарян
83′
2Яннис Коцирас
7Петрос Аветисян
22Андреас Самарис
75′
20Александр Карапетян
70′70′
7Манолис Сиопис
9Эдгар Бабаян
90+6′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)11
11Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
16Угловые0
9Фолы19
3Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКристо Тохвер(Эстония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Армения
НовостиМатчиСоставСтатистика
Греция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Босния и Герцеговина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба уезжает в Англию. Ему помогает агент Роналду
Украинская красотка, очаровавшая звезду 'Манчестер Сити' (фото)
Вымученная победа: РФ закрепилась на втором месте в отборе ЧЕ
Коррупционные разборки: Родченков нанес удар по биатлону
Гассиев набрал вес. На ринг вернется самый жесткий панчер из РФ
Сборная Бельгии разгромила Шотландию в матче отбора ЧЕ-2020
Самые красивые футболистки чемпионата мира (фото)
«Реал» выбрал Погба. Кажется, Эриксен остается в «Тоттенхэме»
Германия разгромила эстонцев в отборе Евро, забив восемь голов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь