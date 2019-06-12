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00:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Германии по футболу одержала уверенную победу над командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии. Голы забили Марко Ройс (10-я и 37-я минуты), Серж Гнабри (17. 62), Леон Горецка (20), Илкай Гюндоган (26 — с пенальти), Тимо Вернер (79) и Лерой Сане (88).

В другом матче данной группы сборная Белоруссии в Борисове проиграла команде Северной Ирландии — 0:1.

После четырех игр у сборной Северной Ирландии 12 очков. На счету команды Германии 9 баллов. Сборные Белоруссии (4 матча) и Эстонии (3) идут без набранных очков.

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Германия
8:0
Первый тайм: 5:0
Эстония
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Opel Arena
Главные тренеры
Йоахим ЛевМартин Рейм
Голы
Марко Ройс10′
Серж Гнабри17′
Леон Горецка20′
Илкай Гюндоган26′
Марко Ройс37′
Серж Гнабри62′
Тимо Вернер79′
Лерой Сане88′
Составы команд
1Мануэль Нойер
12Сергей Лепметс
2Тило Керер
2Герт Камс
4Маттиас Гинтер
3Артур Пикк
6Джошуа Киммих
5Мадис Вихманн
15Никлас Зюле
16Йоонас Тамм
25′
18Леон Горецка
18Кароль Метс
20Серж Гнабри
23Тайо Тенисте
19Лерой Сане
7Сандер Пури
14Нико Шульц
45′
14Константин Васильев
82′
16Марсель Хальстенберг
13Владислав Крейда
21Илкай Гюндоган
53′
20Артем Дмитриев
59′
7Юлиан Дракслер
4Маттиас Кяйт
11Марко Ройс
65′
10Сергей Зенев
71′
9Тимо Вернер
11Хенрик Ойямаа
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)4
17Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые0
5Фолы5
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАли Палабыйык(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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