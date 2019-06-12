Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Германии по футболу одержала уверенную победу над командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сборная Германии по футболу одержала уверенную победу над командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии. Голы забили Марко Ройс (10-я и 37-я минуты), Серж Гнабри (17. 62), Леон Горецка (20), Илкай Гюндоган (26 — с пенальти), Тимо Вернер (79) и Лерой Сане (88).
В другом матче данной группы сборная Белоруссии в Борисове проиграла команде Северной Ирландии — 0:1.
После четырех игр у сборной Северной Ирландии 12 очков. На счету команды Германии 9 баллов. Сборные Белоруссии (4 матча) и Эстонии (3) идут без набранных очков.
|Йоахим Лев
|Мартин Рейм
|Марко Ройс
|10′
|Серж Гнабри
|17′
|Леон Горецка
|20′
|Илкай Гюндоган
|26′
|Марко Ройс
|37′
|Серж Гнабри
|62′
|Тимо Вернер
|79′
|Лерой Сане
|88′
|1
|Мануэль Нойер
|12
|Сергей Лепметс
|2
|Тило Керер
|2
|Герт Камс
|4
|Маттиас Гинтер
|3
|Артур Пикк
|6
|Джошуа Киммих
|5
|Мадис Вихманн
|15
|Никлас Зюле
|16
|Йоонас Тамм
25′
|18
|Леон Горецка
|18
|Кароль Метс
|20
|Серж Гнабри
|23
|Тайо Тенисте
|19
|Лерой Сане
|7
|Сандер Пури
|14
|Нико Шульц
45′
|14
|Константин Васильев
82′
|16
|Марсель Хальстенберг
|13
|Владислав Крейда
|21
|Илкай Гюндоган
53′
|20
|Артем Дмитриев
59′
|7
|Юлиан Дракслер
|4
|Маттиас Кяйт
|11
|Марко Ройс
65′
|10
|Сергей Зенев
71′
|9
|Тимо Вернер
|11
|Хенрик Ойямаа
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|4
|17
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|0
|5
|Фолы
|5
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)