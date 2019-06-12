Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020

Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии. Голы забили Марко Ройс (10-я и 37-я минуты), Серж Гнабри (17. 62), Леон Горецка (20), Илкай Гюндоган (26 — с пенальти), Тимо Вернер (79) и Лерой Сане (88).