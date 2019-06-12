Главный тренер Кипра рассказал о силе сборной России

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«Я сидел на выгодном месте на стадионе, поверьте, и видел, как силен был противник», — заявил тренер. Он сказал, что задача его команды — постараться приблизить к уровню сборной России.

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Бен-Шимон добавил, что в начале матча его подопечным везло, и из-за этого удалось избежать большого количества пропущенных мячей. При этом он отметил, что ни измененная тактика, ни произведенные замены не помогли Кипру победить.

11 июня сборная России одержала победу над командой Кипра со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил полузащитник Алексей Ионов.