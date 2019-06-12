Мбаппе превзошел Роналду и Месси, защитник «Ростова» нокаутировал Турцию

Источник: Спорт-Экспресс

Франция снова первая

Группа Н

Андорра — Франция — 0:4 (Мбаппе, 11. Бен Йеддер, 30. Товен, 45+1. Зума, 60)

Исландия — Турция — 2:1 (Р. Сигурдссон, 21, 31 — Токез, 40)

Албания — Молдавия — 1:0 (Чикалеши, 66).

Турция вот уже несколько дней находится в центре внимания. Сначала исключительно по футбольным причинам — благодаря победе над французами (2:0) и захваченному лидерству в группе. А перед игрой в Рейкьявике случился скандал, и гости обиделись на трехчасовое ожидание в аэропорту и шутника, пристроившегося к группе журналистов с щеткой для чистки одежды вместо микрофона.

Претензии высказали не только в МИД страны, но и официальный представитель президента. Возмущались и некоторые футболисты, которым, правда, следовало сосредоточиться на игре. Как раз с ней не все было в порядке. Исландцы справились со стартовой активностью соперника, потом забрали инициативу и открыли счет. Защитник «Ростова» Сигурдссон головой замкнул подачу выступающего за «Эвертон» однофамильца Гильфи, и этот мяч стал первым, пропущенным подопечными Шенола Гюнеша в этом отборочном цикле.

За ним последовал второй, и снова результат принесли «стандарт» и два Сигурдссона. Правда, на этот раз при розыгрыше углового промежуточным звеном между ними оказался подрезавший мяч головой к дальней штанге Бьяднасон. Но сути это не меняло, потому что Исландия была сильнее по всем параметрам, и многие задавались вопросом: а эта ли Турция провела блестящий матч против чемпионов мира?

Но как раз при счете 0:2 у гостей взыграло самолюбие, пошли моменты, и к перерыву разрыв сократился. В концовке Турция могла отыграться, но герой вечера из «Ростова» — Сигурдссон, в свою очередь, был близок к хет-трику, так что итог получился закономерным.

Что до Франции, то она ожидаемо легко расправилась с Андоррой. Такие игры — не повод для серьезных выводов, но все же показательно, что в запасе остались почти все неудачники игры с турками. Перестановки коснулись неприкасаемых прежде Варана и Юмитити, а из-за отправки на лавку Жиру в центре нападения сыграл Мбаппе. Кильян и открыл счет, доведя число голов в профессиональной карьере до красивой цифры 100. Между тем юному французу всего 20 лет и 173 дня, тогда как Месси и Криштиану Роналду выбили свои первые сотни, будучи старше на два года!

Мбаппе зрел не по годам, и юбилейный гол тому подтверждение. Речь не только о цифре, но и об исполнении, когда форвард изящно подсек мяч над голкипером. Кроме того, Мбаппе стал соавтором красивейшего гола Товена, который исполнил удар через себя. Франция вернулась на первое место, но превосходит конкурентов лишь по дополнительным показателям.

Легкий рекорд Нойера

Группа С

Германия — Эстония — 8:0 (Ройс, 10, 37. Гнабри, 17, 62. Горецка, 20. Гюндоган, 26, с пенальти. Вернер, 79. Сане, 88)

Белоруссия — Северная Ирландия — 0:1 (Макнэйр, 86).

Наверное, во вторник эстонскую команду впервые сравнили с Бразилией. Вот только параллели получились не самыми приятными, потому что в прошлый раз пять мячей в первом тайме бундестим забивала пентакампеонам в легендарном полуфинале ЧМ-2014.

Немцы играли в свое удовольствие. Отличались после розыгрышей в касание с выводом партнера на убойную позицию, как в случае с первым мячом Гнабри. Или благодаря «стандартам». Здесь постарался блестяще исполнивший штрафной Ройс. Между тем голевая феерия не должна затмить достижение Нойера, который превзошел рекорд великого Зеппа Майера и провел 37-й «сухой» матч на уровне сборных.

Результат немцев говорит об одном: с учетом осеннего возвращения в отборочный цикл игравшей в финале Лиги наций Голландии у Северной Ирландии нет права на ошибку. Пока она их не допускает и продолжает лидировать со стопроцентным результатом, вырвав победу в Белоруссии благодаря первому для Макнэйра голу за сборную.

Чудо-матч Инсинье

Группа J

Италия — Босния — 2:1 (Инсинье, 49. Верратти, 86 — Джеко, 32)

Греция — Армения — 2:3 (Зека, 54. Фортунис, 87 — Карапетян, 8. Газарян, 32. Барсегян, 74)

Лихтенштейн — Финляндия — 0:2 (Пукки, 37. Кяллманн, 57).

В сборной для Роберто Манчини нет неприкасаемых, и даже посла уверенной победы над греками экс-наставник «Зенита» на две трети поменял атакующую линию. Позиции в ней сохранил только Инсинье, а сделавших в прошлом туре по голевой передаче Белотти и Кьезу сменили Бернардески с Квальяреллой. Но, может быть, лучшее все же враг хорошего? Играли то итальянцы уже привычно мощно, однако забила уязвленная проигрышем финнам Босния.

Естественно, в ее составе отличился один из лучших форвардов серии А Джеко. Эдин, который пополняет свой лицевой счет в сборной уже 13 лет подряд, прервал длившуюся ровно десять часов (!) «сухую» серию соперника. Ему оставалось лишь подставить ногу под прострел Вишчи, а главным героем голевой комбинации стал отдавший гениальный пас пяткой Бешич.

Манчини, впрочем, не стал паниковать, после перерыва ограничившись выходом Кьезы. В целом и без него все было неплохо, но с ним стало вообще замечательно. По крайней мере, такие эмоции вызвал фантастический гол Инсинье. При подаче углового он с линии штрафной отправил мяч с сетку ударом с лета. Вратарь даже не шелохнулся. Правда, боснийцев это не шокировало. Напротив, Сиригу пришлось останавливать выход Джеко один на один, а Кьеллини — выносить мяч с линии ворот. Хотя и Инсинье едва не оформил дубль редким для себя ударом головой.

В конце концов. Лоренцо стал автором решающего паса, а победу Италии принес забивающий по большим праздникам Верратти. Его команда не знает поражения на своем поле на протяжении 50 матчей (+39=11), а ее результат порадовал сразу две сборные. Укрепившуюся на втором месте Финляндию и Армению, которая двумя июньскими победами и особенно ярким успехом в Греции доказала, что списывать со счетов ее преждевременно. Это «Скуадра адзурра» вне конкуренции, а на второе место есть минимум три претендента.

Уэльс почти не виден

Группа Е

Венгрия — Уэльс — 1:0 (Паткаи, 80)

Азербайджан — Словакия — 1:5 (Шейдаев, 29 — Лоботка, 8. Куцка, 27. Хамшик, 30, 57. Ганцко, 85).

Хорватия пропускала этот тур, а ее конкуренты не дремали. И если успех словаков был ожидаем, то Венгрия обеспечила себе лидерство в тяжелой схватке с Уэльсом. Валлийцы же стали главным неудачником лета, потерпев два поражения и увязнув на предпоследнем месте. Один Бэйл в поле не воин, и команде остается уповать на возвращение в строй новичка «Ювентуса» Рэмси.

Группа I

Казахстан — Сан-Марино — 4:0 (Куат, 45+1. Федин, 62. Суюмбаев, 65. Исламхан, 79)

Бельгия — Шотландия — 3:0

Россия — Кипр — 1:0.