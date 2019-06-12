Дзюба о переходе в АПЛ: Дайте дух перевести, хочу на рыбалку съездить

Сборная России во вторник в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в Нижнем Новгороде победила команду Кипра со счетом 1:0. Ранее в субботу россияне разгромили сборную Сан-Марино со счетом 9:0.
«Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди еще долгий путь», — сказал Дзюба журналистам.
Дзюба в составе «Зенита» в минувшем сезоне стал чемпионом России. После домашнего матча с московским ЦСКА форвард признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии по футболу. Ранее в мае источник РИА Новости сообщил, что Дзюба стал клиентом известного агента Жорже Мендеша, срок соглашения между ними — с февраля 2019 по январь 2020 года. Португалец будет заниматься трудоустройством нападающего в английской премьер-лиге.