Дзюба о переходе в АПЛ: Дайте дух перевести, хочу на рыбалку съездить

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Сборная России во вторник в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в Нижнем Новгороде победила команду Кипра со счетом 1:0. Ранее в субботу россияне разгромили сборную Сан-Марино со счетом 9:0.

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«Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди еще долгий путь», — сказал Дзюба журналистам.