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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба о переходе в АПЛ: Дайте дух перевести, хочу на рыбалку съездить

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба, комментируя возможный переход в чемпионат Англии, заявил, что сначала хочет отдохнуть после матчей сборной России и поехать на рыбалку.

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Сборная России во вторник в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в Нижнем Новгороде победила команду Кипра со счетом 1:0. Ранее в субботу россияне разгромили сборную Сан-Марино со счетом 9:0.

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«Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди еще долгий путь», — сказал Дзюба журналистам.

Дзюба в составе «Зенита» в минувшем сезоне стал чемпионом России. После домашнего матча с московским ЦСКА форвард признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии по футболу. Ранее в мае источник РИА Новости сообщил, что Дзюба стал клиентом известного агента Жорже Мендеша, срок соглашения между ними — с февраля 2019 по январь 2020 года. Португалец будет заниматься трудоустройством нападающего в английской премьер-лиге.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 42228 зрителей
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Станислав ЧерчесовРан Бен Шимон
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Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)38′
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2Мариу Фернандес
3Николас Иоанну
13Федор Кудряшов
73′
13Иоаннис Кусулос
5Андрей Семенов
19Костас Лаифис
14Георгий Джикия
18Костакис Артиматас
17Александр Головин
45+2′
17Ренату Маргаса
63′
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
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78′
21Энтони Георгиу
46′
8Дмитрий Баринов
7Георге Эфрем
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты0
24Удары (всего)8
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые3
13Фолы12
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Боковой судьяДжорджо Перетти(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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