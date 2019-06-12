Россия — Кипр: Черчесов угадал и обошел Шотландию

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Шотландцы, как и ожидалось, проиграли Бельгии, и теперь Россия — единолично вторая команда группы. Наши победили Кипр не так уверенно, как, наверное, хотелось бы — всего-то 1:0. Но это если говорить о счете. Так-то у команды Станислава Черчесова была тысяча голевых моментых. Явных голевых моментов, а не за уши притянутых.

По сравнению с матчем против Сан-Марино изменение в «старте» было только одно, но очень правильное — справа вышел скоростной Ионов, забивший победный гол. Мог забить и больше — киприоты не поспевали за вингером «Ростова». Так что Черчесов с Ионовым угадал. Ставка на проходы к лицевой и прострелы в центр штрафной — оказалась хорошей идеей.

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Также стоит отметить Головина — он провел отличный матч, конструировал игру команды, даже показал себя лидером. Именно такой игры мы от Александра всегда и ждем — не только в сборной, но и в «Монако». Не сомневаюсь, что следующий сезон во Франции он проведет куда сильнее. Большой молодец и Федор Кудряшов. Похоже, переход в турецкий чемпионат пошел ему только на пользу. Да и в целом матч для сборной России получился ровным, без провалов. Но немного нервным — из-за хлипкого преимущества в счете.

Конечно, это была не лучшая игра сборной. Нельзя сказать, что ею можно быть довольным. Реализация была кошмарной. Но это все-таки исключение из правил, чем правило: плохое использование моментов — точно не слабое место нашей сбоной. Обычно с этим — порядок. Достаточно вспомнить матч с Казахстаном и ЧМ-2018.

Соперник, который считается кусачим, достаточно крепким, серьезных проблем российской сборной не доставил. Огрызался, но не более того. Не нанес ни одного удара.

Но говорить о какой-то особой опасности Кипра вряд ли уместно. Много ли игроков из ее состава вы знаете? Не думаю. Да и вообще, подъем кипрского футбола — это скорее миф, чем правда. Достаточно посмотреть на статистику выступлений киприотов в отборочных циклах. Больше всего побед — три — они одержали в отборе к ЧМ-1998. В общем, победа над таким Кипром — точно не повод для гордости. Хотя не думаю, что ею кто-то гордится. Все дежурно, ничего выдающегося.

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Тем не менее важно, что наша сборная берет свое без нервов, укладывая середняков на лопатки. Казахстан разгромили, Кипр прошли легко. Сан-Марино? Тут по-другому быть не могло. Это команда даже не уровня ПФЛ. Такое уже случалось — в отборе к ЧМ-2010. Помните, как финнов дважды грохнули по 3:0? Тогда в итоге никуда не вышли, так как немцам дважды уступили, а потом случилась беда в Мариборе. Теперь же история другая — чтобы попасть в финальную пульку, достаточно стать второй командой группы.

Сейчас, после трех побед подряд, кажется, что путевка на Евро уже начала оформляться.

Но впереди — две решающие битвы с Шотландией. Вроде, соперник так себе — в марте шотландцы получили от Казахстана 0:3, да и вообще с 1998 года в больших турнирах не участвовали. Однако времена, когда наши (тут даже больше речь о клубах) возили британские команды — далеко-далеко позади. Уберите у Уэльса Бэйла и Рэмси — и получите такую же Шотландию. А Уэльсу мы проиграли 0:3 на Евро-2016. Есть чего и кого опасаться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/urDI4xYz5BA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.