Россия — Кипр: Черчесов угадал и обошел Шотландию
Сборная России победила Кипр и вышла на чистое второе место в отборочной группе I. Впереди — матчи с Шотландией. Евро для российской сборной все ближе и ближе.
Сборная России победила Кипр и вышла на чистое второе место в отборочной группе I. Впереди — матчи с Шотландией. Евро для российской сборной все ближе и ближе.
Шотландцы, как и ожидалось, проиграли Бельгии, и теперь Россия — единолично вторая команда группы. Наши победили Кипр не так уверенно, как, наверное, хотелось бы —
По сравнению с матчем против
Также стоит отметить Головина — он провел отличный матч, конструировал игру команды, даже показал себя лидером. Именно такой игры мы от Александра всегда и ждем — не только в сборной, но и в «Монако». Не сомневаюсь, что следующий сезон во Франции он проведет куда сильнее. Большой молодец и Федор Кудряшов. Похоже, переход в турецкий чемпионат пошел ему только на пользу. Да и в целом матч для сборной России получился ровным, без провалов. Но немного нервным —
Конечно, это была не лучшая игра сборной. Нельзя сказать, что ею можно быть довольным. Реализация была кошмарной. Но это
Соперник, который считается кусачим, достаточно крепким, серьезных проблем российской сборной не доставил. Огрызался, но не более того. Не нанес ни одного удара.
Но говорить о
Тем не менее важно, что наша сборная берет свое без нервов, укладывая середняков на лопатки. Казахстан разгромили, Кипр прошли легко.
Но впереди — две решающие битвы с Шотландией. Вроде, соперник так себе — в марте шотландцы получили от Казахстана 0:3, да и вообще с 1998 года в больших турнирах не участвовали. Однако времена, когда наши (тут даже больше речь о клубах) возили британские команды —
Первый матч с Шотландией — 6 сентября в Глазго, второй — 10 октября, скорее всего, в Москве (наконец-то в «Лужниках»).
|Станислав Черчесов
|Ран Бен Шимон
|Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)
|38′
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Урко Рафаэль Пардо
|2
|Мариу Фернандес
|3
|Николас Иоанну
|13
|Федор Кудряшов
73′
|13
|Иоаннис Кусулос
|5
|Андрей Семенов
|19
|Костас Лаифис
|14
|Георгий Джикия
|18
|Костакис Артиматас
|17
|Александр Головин
45+2′
|17
|Ренату Маргаса
63′
|22
|Артем Дзюба
|20
|Иоаннис Кости
|7
|Магомед Оздоев
|10
|Пьерос Сотириу
|20
|Алексей Ионов
90′
|14
|Андреас Макрис
20′81′
|21
|Ильзат Ахметов
|16
|Матия Шполярич
|18
|Антон Миранчук
63′
|11
|Андреас Авраам
71′
|15
|Алексей Миранчук
|23
|Иоаннис Питтас
|11
|Роман Зобнин
78′
|21
|Энтони Георгиу
46′
|8
|Дмитрий Баринов
|7
|Георге Эфрем
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)
|Боковой судья
|Джорджо Перетти(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)