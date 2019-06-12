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09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Кипр: Черчесов угадал и обошел Шотландию

Сборная России победила Кипр и вышла на чистое второе место в отборочной группе I. Впереди — матчи с Шотландией. Евро для российской сборной все ближе и ближе.

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Шотландцы, как и ожидалось, проиграли Бельгии, и теперь Россия — единолично вторая команда группы. Наши победили Кипр не так уверенно, как, наверное, хотелось бы — всего-то 1:0. Но это если говорить о счете. Так-то у команды Станислава Черчесова была тысяча голевых моментых. Явных голевых моментов, а не за уши притянутых.

По сравнению с матчем против Сан-Марино изменение в «старте» было только одно, но очень правильное — справа вышел скоростной Ионов, забивший победный гол. Мог забить и больше — киприоты не поспевали за вингером «Ростова». Так что Черчесов с Ионовым угадал. Ставка на проходы к лицевой и прострелы в центр штрафной — оказалась хорошей идеей.

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Также стоит отметить Головина — он провел отличный матч, конструировал игру команды, даже показал себя лидером. Именно такой игры мы от Александра всегда и ждем — не только в сборной, но и в «Монако». Не сомневаюсь, что следующий сезон во Франции он проведет куда сильнее. Большой молодец и Федор Кудряшов. Похоже, переход в турецкий чемпионат пошел ему только на пользу. Да и в целом матч для сборной России получился ровным, без провалов. Но немного нервным — из-за хлипкого преимущества в счете.

Конечно, это была не лучшая игра сборной. Нельзя сказать, что ею можно быть довольным. Реализация была кошмарной. Но это все-таки исключение из правил, чем правило: плохое использование моментов — точно не слабое место нашей сбоной. Обычно с этим — порядок. Достаточно вспомнить матч с Казахстаном и ЧМ-2018.

Соперник, который считается кусачим, достаточно крепким, серьезных проблем российской сборной не доставил. Огрызался, но не более того. Не нанес ни одного удара.

Но говорить о какой-то особой опасности Кипра вряд ли уместно. Много ли игроков из ее состава вы знаете? Не думаю. Да и вообще, подъем кипрского футбола — это скорее миф, чем правда. Достаточно посмотреть на статистику выступлений киприотов в отборочных циклах. Больше всего побед — три — они одержали в отборе к ЧМ-1998. В общем, победа над таким Кипром — точно не повод для гордости. Хотя не думаю, что ею кто-то гордится. Все дежурно, ничего выдающегося.

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Тем не менее важно, что наша сборная берет свое без нервов, укладывая середняков на лопатки. Казахстан разгромили, Кипр прошли легко. Сан-Марино? Тут по-другому быть не могло. Это команда даже не уровня ПФЛ. Такое уже случалось — в отборе к ЧМ-2010. Помните, как финнов дважды грохнули по 3:0? Тогда в итоге никуда не вышли, так как немцам дважды уступили, а потом случилась беда в Мариборе. Теперь же история другая — чтобы попасть в финальную пульку, достаточно стать второй командой группы.

Сейчас, после трех побед подряд, кажется, что путевка на Евро уже начала оформляться.

Но впереди — две решающие битвы с Шотландией. Вроде, соперник так себе — в марте шотландцы получили от Казахстана 0:3, да и вообще с 1998 года в больших турнирах не участвовали. Однако времена, когда наши (тут даже больше речь о клубах) возили британские команды — далеко-далеко позади. Уберите у Уэльса Бэйла и Рэмси — и получите такую же Шотландию. А Уэльсу мы проиграли 0:3 на Евро-2016. Есть чего и кого опасаться.

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Первый матч с Шотландией — 6 сентября в Глазго, второй — 10 октября, скорее всего, в Москве (наконец-то в «Лужниках»). Там-то наверняка и станет ясно, сыграет ли российская сборная на Евро. Ну, а пока — полные стадионы в Саранске и Нижнем, праздничная атмосфера вокруг команды, рекорды результативности. У наших парней все хорошо. Праздник, который начался почти год назад, не прекращается. И это супер.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 42228 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРан Бен Шимон
Голы
Алексей Ионов(Федор Кудряшов, Роман Зобнин)38′
Составы команд
1Маринату Гильерме
12Урко Рафаэль Пардо
2Мариу Фернандес
3Николас Иоанну
13Федор Кудряшов
73′
13Иоаннис Кусулос
5Андрей Семенов
19Костас Лаифис
14Георгий Джикия
18Костакис Артиматас
17Александр Головин
45+2′
17Ренату Маргаса
63′
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
10Пьерос Сотириу
20Алексей Ионов
90′
14Андреас Макрис
20′81′
21Ильзат Ахметов
16Матия Шполярич
18Антон Миранчук
63′
11Андреас Авраам
71′
15Алексей Миранчук
23Иоаннис Питтас
11Роман Зобнин
78′
21Энтони Георгиу
46′
8Дмитрий Баринов
7Георге Эфрем
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты0
24Удары (всего)8
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые3
13Фолы12
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Боковой судьяДжорджо Перетти(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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