Криушенко: Хочу попросить болельщиков сборной Беларуси быть оптимистами
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Северной Ирландии.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Северной Ирландии.
Встреча, проходившая в Борисове на стадионе «Борисов-Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Считаю, что в общем игра ничейная была, но удача улыбнулась сопернику. Их мастерство оказалось выше. Мастерство — это не только исполнение, но и концентрация до последних секунд. Потеря концентрации и с аута нас наказали. Они забили гол, который даже комментировать не хочется.
Под контролем ли ситуация после четырёх поражений в четырёх матчах? А почему она не под контролем? Мы работаем, пытаемся
Могу только поблагодарить болельщиков и извиниться, что пока не можем их порадовать. Естественно, есть желание и стремление, но пока так складывается, что не можем одержать победу или набрать очки. Хочу попросить их быть оптимистами. Команда хочет, но пока
|Игорь Криушенко
|Майкл О`Нилл
|Патрик Макнэйр
|86′
|1
|Александр Гутор
|1
|Бэйли Пикок-Фарррелл
|3
|Александр Мартынович
|3
|Джамал Льюис
57′
|5
|Денис Поляков
|5
|Джонатан Эванс
69′
|17
|Никита Наумов
|17
|Патрик Макнэйр
|7
|Юрий Ковалев
|19
|Майкл Смит
|18
|Иван Маевский
|20
|Крейг Каткарт
|22
|Игорь Стасевич
|8
|Стивен Дэйвис
|23
|Павел Нехайчик
|15
|Джордан Джонс
|4
|Игорь Шитов
72′
|13
|Корри Эванс
69′
|20
|Олег Веретило
|6
|Джордж Сэвилл
|8
|Никита Корзун
35′45′
|21
|Джош Магеннис
56′
|15
|Сергей Кисляк
|14
|Стюарт Даллас
90+2′
|14
|Евгений Шикавка
58′
|16
|Коннор Вашингтон
72′
|9
|Денис Лаптев
|10
|Кайл Лафферти
83′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|17
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Харальд Лехнер(Австрия)