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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Криушенко: Хочу попросить болельщиков сборной Беларуси быть оптимистами

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Северной Ирландии.

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Источник: Reuters

Встреча, проходившая в Борисове на стадионе «Борисов-Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Считаю, что в общем игра ничейная была, но удача улыбнулась сопернику. Их мастерство оказалось выше. Мастерство — это не только исполнение, но и концентрация до последних секунд. Потеря концентрации и с аута нас наказали. Они забили гол, который даже комментировать не хочется.

Под контролем ли ситуация после четырёх поражений в четырёх матчах? А почему она не под контролем? Мы работаем, пытаемся какие-то моменты наигрывать, находить что-то новое. Мы же играли не с Сан-Марино эти четыре матча — Нидерланды, Германия, два раза с Северной Ирландией. Считаю, что соперники сейчас были очень хорошие. Чем больше таких игр, тем больше команда будет чувствовать сопротивление. И, наверное, тогда в играх с равными соперниками будет полегче.

Могу только поблагодарить болельщиков и извиниться, что пока не можем их порадовать. Естественно, есть желание и стремление, но пока так складывается, что не можем одержать победу или набрать очки. Хочу попросить их быть оптимистами. Команда хочет, но пока чуть-чуть не хватает, — приводит слова Криушенко «Беларусь сегодня».

Беларусь
0:1
Первый тайм: 0:0
Северная Ирландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C11.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Игорь КриушенкоМайкл О`Нилл
Голы
Патрик Макнэйр86′
Составы команд
1Александр Гутор
1Бэйли Пикок-Фарррелл
3Александр Мартынович
3Джамал Льюис
57′
5Денис Поляков
5Джонатан Эванс
69′
17Никита Наумов
17Патрик Макнэйр
7Юрий Ковалев
19Майкл Смит
18Иван Маевский
20Крейг Каткарт
22Игорь Стасевич
8Стивен Дэйвис
23Павел Нехайчик
15Джордан Джонс
4Игорь Шитов
72′
13Корри Эванс
69′
20Олег Веретило
6Джордж Сэвилл
8Никита Корзун
35′45′
21Джош Магеннис
56′
15Сергей Кисляк
14Стюарт Даллас
90+2′
14Евгений Шикавка
58′
16Коннор Вашингтон
72′
9Денис Лаптев
10Кайл Лафферти
83′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
17Фолы15
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХаральд Лехнер(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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