Криушенко: Хочу попросить болельщиков сборной Беларуси быть оптимистами

Источник: Reuters

Встреча, проходившая в Борисове на стадионе «Борисов-Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Считаю, что в общем игра ничейная была, но удача улыбнулась сопернику. Их мастерство оказалось выше. Мастерство — это не только исполнение, но и концентрация до последних секунд. Потеря концентрации и с аута нас наказали. Они забили гол, который даже комментировать не хочется.

Под контролем ли ситуация после четырёх поражений в четырёх матчах? А почему она не под контролем? Мы работаем, пытаемся какие-то моменты наигрывать, находить что-то новое. Мы же играли не с Сан-Марино эти четыре матча — Нидерланды, Германия, два раза с Северной Ирландией. Считаю, что соперники сейчас были очень хорошие. Чем больше таких игр, тем больше команда будет чувствовать сопротивление. И, наверное, тогда в играх с равными соперниками будет полегче.