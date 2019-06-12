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10:17 (мск), источник: ТАСС

Голкипер Нойер установил рекорд по числу сухих матчей в составе сборной Германии

ТАСС, 12 июня. Вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер побил рекорд Зеппа Майера по количеству матчей «на ноль» в составе национальной команды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Goal.

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Источник: AFP 2019

Сборная Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 победила команду Эстонии со счетом 8:0. Нойер совершил два сейва и провел свою 37-ю сухую встречу в составе национальной команды. Достижение Майера (36) было установлено в 1979 году.

На счету 33-летнего голкипера 86 матчей в составе национальной команды. В 2014 году Нойер вместе со сборной Германии стал чемпионом мира. После этого вратарь практически во всех матчах начал выводить команду на поле с капитанской повязкой.

Сборная Германии занимает второе место в группе C отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, набрав девять очков в трех встречах. Лидером является команда Северной Ирландии (12 очков, 4 матча).

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