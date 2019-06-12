Голкипер Нойер установил рекорд по числу сухих матчей в составе сборной Германии

Сборная Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 победила команду Эстонии со счетом 8:0. Нойер совершил два сейва и провел свою 37-ю сухую встречу в составе национальной команды. Достижение Майера (36) было установлено в 1979 году.

На счету 33-летнего голкипера 86 матчей в составе национальной команды. В 2014 году Нойер вместе со сборной Германии стал чемпионом мира. После этого вратарь практически во всех матчах начал выводить команду на поле с капитанской повязкой.