«Лучше Мбаппе и Рамоса». Исламхан обошел чемпионов мира и стал лучшим игроком тура в отборе на Евро-2020

В нее вошли два футболиста сборной Казахстана — капитан Бауыржан Исламхан, получивший максимальную оценку 10, и защитник Гафуржан Суюмбаев (9,2). В минувшем туре оба игрока поучаствовали в разгроме Сан-Марино (4:0), записав на свой счет по голу и ассисту.

В команде недели Исламхан стал лучшим игроком, обойдя действующего чемпиона мира из Франции Килиана Мбаппе (9,1), немца Марко Ройса (9,2), словака Марека Гамшика (9,1), словенца Йосипа Иличича (9,6) и испанца Серхио Рамоса (8,4).

В рейтинге игроков Исламхан (8.50) занимает пятое место, опережая таких именитых футболистов, как Денис Черышев (Россия, 8.40), Антуан Гризманн (Франция, 8.33), Кевин де Брюйне (Бельгия, 8.25), Марко Верратти (Италия, 8.23), Кристиан Эриксен (Дания, 8.07) и других.