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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Лучше Мбаппе и Рамоса». Исламхан обошел чемпионов мира и стал лучшим игроком тура в отборе на Евро-2020

Аналитический портал SofaScore представил символическую команду недели четвертого тура отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В нее вошли два футболиста сборной Казахстана — капитан Бауыржан Исламхан, получивший максимальную оценку 10, и защитник Гафуржан Суюмбаев (9,2). В минувшем туре оба игрока поучаствовали в разгроме Сан-Марино (4:0), записав на свой счет по голу и ассисту.

В команде недели Исламхан стал лучшим игроком, обойдя действующего чемпиона мира из Франции Килиана Мбаппе (9,1), немца Марко Ройса (9,2), словака Марека Гамшика (9,1), словенца Йосипа Иличича (9,6) и испанца Серхио Рамоса (8,4).

В рейтинге игроков Исламхан (8.50) занимает пятое место, опережая таких именитых футболистов, как Денис Черышев (Россия, 8.40), Антуан Гризманн (Франция, 8.33), Кевин де Брюйне (Бельгия, 8.25), Марко Верратти (Италия, 8.23), Кристиан Эриксен (Дания, 8.07) и других.

Добавим, что сборная Казахстана с шестью очками после четырех туров занимает третье место в отборочной группе I. На первой строчке идет Бельгия (12), следом за ней — Россия (9).

Казахстан
4:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекФранко Варрелла
Голы
Исламбек Куат45+1′
Максим Федин62′
Гафуржан Суюмбаев65′
Бауыржан I Исламхан79′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
23Элия Бенедеттини
2Сергей Малый
6Фабио Витаиоли
4Темирлан Ерланов
31′
13Андреа Грандони
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
64′
18Дмитрий Шомко
90′
5Лоренцо Лунадеи
8Асхат Тагыберген
9Марчелло Муларони
9Бауыржан I Исламхан
19Лука Чензони
48′
11Ян Вороговский
8Никола Нанни
5Исламбек Куат
84′
2Давиде Чезарини
76′
14Юрий Перцух
11Мануэль Баттистини
15Бауыржан Турысбек
69′
4Михаэль Баттистини
45′
3Тохтар Жангылышбай
21Энрико Голинуччи
17Абат Аймбетов
58′
7Маттео Витаиоли
83′
20Максим Федин
18Марко Бернарди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)2
16Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые1
18Фолы12
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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