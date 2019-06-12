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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Победа с осадком, или почему Казахстану еще долго не играть в финальных стадиях ЧМ и Евро

Сборная Казахстана по футболу победила Сан-Марино в четвертом туре отборочного цикла Евро-2020, поднявшись при этом на третье место в группе. Вот только качество игры подопечных Михала Билека оставляло желать лучше. Об и этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Да, в ворота гостей удалось забить четыре безответных гола. Но играли-то слишком закрепощено. Передачи порой шли в борьбу, в результате чего следовали неоправданные потери. Приходилось тратить силы, чтобы вернуть мяч под свой контроль. Только после второго гола спокойно выдохнули. И все это происходило во встрече с худшей сборной мира, состав которой укомплектован любителями. Благо, в команде был Бауыржан Исламхан, обострявший игру своими нестандартными действиями. Но в целом рисунка игры не было.

Иными словами, этот матч наглядно продемонстрировал истинный уровень казахстанской сборной, с ним ей еще долго не играть в финальных стадиях ЧМ и Евро. А может быть иначе, если у нас лишь у одного клуба соответствующая международным стандартам инфраструктура, тогда как часть игр чемпионата проводится на искусственных полях, а стадионы республиканского масштаба морально устарели. В такой обстановке о каком прогрессе может идти речь.
Разве что на клубном уровне за счет легионеров можно что-то сносное показать, не более.

Заявления же спортивных функционеров о ставящихся задачах перед сборной попасть на ЧМ и Евро не стоит воспринимать всерьез. Тем более некоторые из них не играли на профессиональном уровне, поскольку здравомыслящий человек из мира футбола не станет пускать пыль в глаза, исходя в своей работе из реального положения дел. В этом смысле тысячу раз прав председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев, как-то бросивший фразу о том, что футбола в стране нет.

Пока клубы не начнут строить базы, поля, стадионы, футбола как такового не будет, то есть мы и дальше будем радоваться локальным успехам сборной вроде победы над Шотландией. И то она была достигнута во многом благодаря недооценке соперника. Даже главные тренеры других команд в группе I считают, что она больше случайная, чем закономерная. И с этим тяжело спорить.

Реальная обстановка в казахстанском футболе такая, что инфраструктура находится в плачевном состоянии. Когда она начнет развиваться не на словах, а на деле, тогда и нужно требовать от национальной команды решения определенных задач, а пока что она и дальше будет боксерской грушей для грандов за исключением вот таких игр, как с Сан-Марино и другими карликовыми командами. Посмотрим правде в глаза.

Напомним, в группе I после четырех туров с 12 очками лидирует Бельгия, на втором месте с отставанием на три пункта идет Россия, на третьей и четвертой строчках с шестью баллами располагаются Казахстан и Шотландия, пятую позицию с тремя очками занимает Кипр, тогда как Сан-Марино с четырьмя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.

Следующий матч подопечные Михала Билека проведут на выезде против Кипра 6 сентября.

Казахстан
4:0
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I11.06.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 18652 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекФранко Варрелла
Голы
Исламбек Куат45+1′
Максим Федин62′
Гафуржан Суюмбаев65′
Бауыржан I Исламхан79′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
23Элия Бенедеттини
2Сергей Малый
6Фабио Витаиоли
4Темирлан Ерланов
31′
13Андреа Грандони
16Гафуржан Суюмбаев
15Кристиан Бролли
64′
18Дмитрий Шомко
90′
5Лоренцо Лунадеи
8Асхат Тагыберген
9Марчелло Муларони
9Бауыржан I Исламхан
19Лука Чензони
48′
11Ян Вороговский
8Никола Нанни
5Исламбек Куат
84′
2Давиде Чезарини
76′
14Юрий Перцух
11Мануэль Баттистини
15Бауыржан Турысбек
69′
4Михаэль Баттистини
45′
3Тохтар Жангылышбай
21Энрико Голинуччи
17Абат Аймбетов
58′
7Маттео Витаиоли
83′
20Максим Федин
18Марко Бернарди
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
33Удары (всего)2
16Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
17Угловые1
18Фолы12
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяБартош Франковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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