Победа с осадком, или почему Казахстану еще долго не играть в финальных стадиях ЧМ и Евро
Сборная Казахстана по футболу победила
Сборная Казахстана по футболу победила
Да, в ворота гостей удалось забить четыре безответных гола. Но
Иными словами, этот матч наглядно продемонстрировал истинный уровень казахстанской сборной, с ним ей еще долго не играть в финальных стадиях ЧМ и Евро. А может быть иначе, если у нас лишь у одного клуба соответствующая международным стандартам инфраструктура, тогда как часть игр чемпионата проводится на искусственных полях, а стадионы республиканского масштаба морально устарели. В такой обстановке о каком прогрессе может идти речь.
Разве что на клубном уровне за счет легионеров можно
Заявления же спортивных функционеров о ставящихся задачах перед сборной попасть на ЧМ и Евро не стоит воспринимать всерьез. Тем более некоторые из них не играли на профессиональном уровне, поскольку здравомыслящий человек из мира футбола не станет пускать пыль в глаза, исходя в своей работе из реального положения дел. В этом смысле тысячу раз прав председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев,
Пока клубы не начнут строить базы, поля, стадионы, футбола как такового не будет, то есть мы и дальше будем радоваться локальным успехам сборной вроде победы над Шотландией. И то она была достигнута во многом благодаря недооценке соперника. Даже главные тренеры других команд в группе I считают, что она больше случайная, чем закономерная. И с этим тяжело спорить.
Реальная обстановка в казахстанском футболе такая, что инфраструктура находится в плачевном состоянии. Когда она начнет развиваться не на словах, а на деле, тогда и нужно требовать от национальной команды решения определенных задач, а пока что она и дальше будет боксерской грушей для грандов за исключением вот таких игр, как с
Напомним, в группе I после четырех туров с 12 очками лидирует Бельгия, на втором месте с отставанием на три пункта идет Россия, на третьей и четвертой строчках с шестью баллами располагаются Казахстан и Шотландия, пятую позицию с тремя очками занимает Кипр, тогда как
Следующий матч подопечные Михала Билека проведут на выезде против Кипра 6 сентября.
|Михал Билек
|Франко Варрелла
|Исламбек Куат
|45+1′
|Максим Федин
|62′
|Гафуржан Суюмбаев
|65′
|Бауыржан I Исламхан
|79′
|12
|Дмитрий Непогодов
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Сергей Малый
|6
|Фабио Витаиоли
|4
|Темирлан Ерланов
31′
|13
|Андреа Грандони
|16
|Гафуржан Суюмбаев
|15
|Кристиан Бролли
64′
|18
|Дмитрий Шомко
90′
|5
|Лоренцо Лунадеи
|8
|Асхат Тагыберген
|9
|Марчелло Муларони
|9
|Бауыржан I Исламхан
|19
|Лука Чензони
48′
|11
|Ян Вороговский
|8
|Никола Нанни
|5
|Исламбек Куат
84′
|2
|Давиде Чезарини
76′
|14
|Юрий Перцух
|11
|Мануэль Баттистини
|15
|Бауыржан Турысбек
69′
|4
|Михаэль Баттистини
45′
|3
|Тохтар Жангылышбай
|21
|Энрико Голинуччи
|17
|Абат Аймбетов
58′
|7
|Маттео Витаиоли
83′
|20
|Максим Федин
|18
|Марко Бернарди
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|33
|Удары (всего)
|2
|16
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бартош Франковски(Польша)