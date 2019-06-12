Победа с осадком, или почему Казахстану еще долго не играть в финальных стадиях ЧМ и Евро

Да, в ворота гостей удалось забить четыре безответных гола. Но играли-то слишком закрепощено. Передачи порой шли в борьбу, в результате чего следовали неоправданные потери. Приходилось тратить силы, чтобы вернуть мяч под свой контроль. Только после второго гола спокойно выдохнули. И все это происходило во встрече с худшей сборной мира, состав которой укомплектован любителями. Благо, в команде был Бауыржан Исламхан, обострявший игру своими нестандартными действиями. Но в целом рисунка игры не было.

Иными словами, этот матч наглядно продемонстрировал истинный уровень казахстанской сборной, с ним ей еще долго не играть в финальных стадиях ЧМ и Евро. А может быть иначе, если у нас лишь у одного клуба соответствующая международным стандартам инфраструктура, тогда как часть игр чемпионата проводится на искусственных полях, а стадионы республиканского масштаба морально устарели. В такой обстановке о каком прогрессе может идти речь.

Разве что на клубном уровне за счет легионеров можно что-то сносное показать, не более.

Заявления же спортивных функционеров о ставящихся задачах перед сборной попасть на ЧМ и Евро не стоит воспринимать всерьез. Тем более некоторые из них не играли на профессиональном уровне, поскольку здравомыслящий человек из мира футбола не станет пускать пыль в глаза, исходя в своей работе из реального положения дел. В этом смысле тысячу раз прав председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев, как-то бросивший фразу о том, что футбола в стране нет.

Пока клубы не начнут строить базы, поля, стадионы, футбола как такового не будет, то есть мы и дальше будем радоваться локальным успехам сборной вроде победы над Шотландией. И то она была достигнута во многом благодаря недооценке соперника. Даже главные тренеры других команд в группе I считают, что она больше случайная, чем закономерная. И с этим тяжело спорить.

Реальная обстановка в казахстанском футболе такая, что инфраструктура находится в плачевном состоянии. Когда она начнет развиваться не на словах, а на деле, тогда и нужно требовать от национальной команды решения определенных задач, а пока что она и дальше будет боксерской грушей для грандов за исключением вот таких игр, как с Сан-Марино и другими карликовыми командами. Посмотрим правде в глаза.

Напомним, в группе I после четырех туров с 12 очками лидирует Бельгия, на втором месте с отставанием на три пункта идет Россия, на третьей и четвертой строчках с шестью баллами располагаются Казахстан и Шотландия, пятую позицию с тремя очками занимает Кипр, тогда как Сан-Марино с четырьмя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.