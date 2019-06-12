Звезды российского футбола победили послов ЧЕ-2020, Сычев забил 7 голов

Матч легенд прошел в среду в Санкт-Петербурге на Заячьем острове. Сигналом к началу игры стал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Основное время завершилось вничью 16:16, а в серии пенальти победили россияне. Лучшими бомбардирами матча стали забившие по семь голов Дмитрий Сычев и Фернандо Морьентес. Также Сычев реализовал решающий одиннадцатиметровый.