Звезды российского футбола победили послов ЧЕ-2020, Сычев забил 7 голов

Матч легенд прошел в среду в Санкт-Петербурге на Заячьем острове. Сигналом к началу игры стал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Основное время завершилось вничью 16:16, а в серии пенальти победили россияне. Лучшими бомбардирами матча стали забившие по семь голов Дмитрий Сычев и Фернандо Морьентес. Также Сычев реализовал решающий одиннадцатиметровый.
За команду звезд российского футбола сыграли Михаил Кержаков, Роман Широков, Динияр Билялетдинов, Владислав Радимов и Дмитрий Сычев. В сборной послов на поле вышли россиянин Александр Филимонов, заменивший выбывшего по техническим причинам грека Антониоса Никополидиса, итальянец Джанлука Дзамбротта, французы Робер Пирес и Давид Трезеге, а также испанец Фернандо Морьентес.