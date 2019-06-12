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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звезды российского футбола победили послов ЧЕ-2020, Сычев забил 7 голов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости, Сергей Яременко. Команда звезд российского футбола победила сборную послов чемпионата Европы-2020 в матче легенд, приуроченном к годовщине до старта турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч легенд прошел в среду в Санкт-Петербурге на Заячьем острове. Сигналом к началу игры стал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Основное время завершилось вничью 16:16, а в серии пенальти победили россияне. Лучшими бомбардирами матча стали забившие по семь голов Дмитрий Сычев и Фернандо Морьентес. Также Сычев реализовал решающий одиннадцатиметровый.

За команду звезд российского футбола сыграли Михаил Кержаков, Роман Широков, Динияр Билялетдинов, Владислав Радимов и Дмитрий Сычев. В сборной послов на поле вышли россиянин Александр Филимонов, заменивший выбывшего по техническим причинам грека Антониоса Никополидиса, итальянец Джанлука Дзамбротта, французы Робер Пирес и Давид Трезеге, а также испанец Фернандо Морьентес.

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