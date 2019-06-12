Пьяный футболист сборной России устроил скандал в аэропорту

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27-летний вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Футболиста отказались пускать на борт. В ответ спортсмен принялся оскорблять сотрудников авиакомпании. Лунев доставлен в отделение полиции для оформления протокола. Футболист должен был вылететь из столичного Внуково и прибыть в Санкт-Петербург.

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Голкипер провел в запасе обе встречи национальной команды в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Россияне обыграли Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0). Место в воротах в обеих встречах занял голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме.