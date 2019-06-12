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14Матч Легенд, картонный Головин и кокошники
17:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Пьяный футболист сборной России устроил скандал в аэропорту

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев был задержан в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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27-летний вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Футболиста отказались пускать на борт. В ответ спортсмен принялся оскорблять сотрудников авиакомпании. Лунев доставлен в отделение полиции для оформления протокола. Футболист должен был вылететь из столичного Внуково и прибыть в Санкт-Петербург.

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Голкипер провел в запасе обе встречи национальной команды в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Россияне обыграли Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0). Место в воротах в обеих встречах занял голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме.

Лунев призывался в национальную команду с 2017 года. На его счету семь матчей за сборную, в которых он пропустил 14 мячей. С 2016-го футболист выступает за «Зенит».

Россия
9:0
Первый тайм: 4:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 42241 зритель
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовФранко Варрелла
Голы
Микеле Чеволи25′
Артем Дзюба31′
Федор Кудряшов(Антон Миранчук)36′
Антон Миранчук41′
Артем Дзюба(Александр Головин)73′
Артем Дзюба76′
Федор Смолов(Магомед Оздоев)77′
Федор Смолов(Артем Дзюба)83′
Артем Дзюба88′
Нереализованные пенальти
Артем Дзюба76′
Составы команд
1Маринату Гильерме
23Элия Бенедеттини
2Мариу Фернандес
11Мануэль Баттистини
13Федор Кудряшов
13Андреа Грандони
5Андрей Семенов
6Фабио Витаиоли
14Георгий Джикия
14Микеле Чеволи
17Александр Головин
9Марчелло Муларони
17′
22Артем Дзюба
7Маттео Витаиоли
7Магомед Оздоев
21Энрико Голинуччи
15Алексей Миранчук
60′
3Мирко Палацци
50′
20Алексей Ионов
19Лука Чензони
18Антон Миранчук
60′
16Данило Ринальди
12′56′
9Федор Смолов
22Фабио Томассини
11Роман Зобнин
72′
17Алессандро Голинуччи
64′
8Дмитрий Баринов
5Лоренцо Лунадеи
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
16Голевые моменты0
44Удары (всего)0
19Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
13Угловые0
11Фолы10
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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