Пьяный футболист сборной России устроил скандал в аэропорту
Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев был задержан в аэропорту Внуково. Об этом сообщает
Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев был задержан в аэропорту Внуково. Об этом сообщает
27-летний вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Футболиста отказались пускать на борт. В ответ спортсмен принялся оскорблять сотрудников авиакомпании. Лунев доставлен в отделение полиции для оформления протокола. Футболист должен был вылететь из столичного Внуково и прибыть в
Лунев призывался в национальную команду с 2017 года. На его счету семь матчей за сборную, в которых он пропустил 14 мячей. С 2016-го футболист выступает за «Зенит».
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|Микеле Чеволи
|25′
|Артем Дзюба
|31′
|Федор Кудряшов(Антон Миранчук)
|36′
|Антон Миранчук
|41′
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|73′
|Артем Дзюба
|76′
|Федор Смолов(Магомед Оздоев)
|77′
|Федор Смолов(Артем Дзюба)
|83′
|Артем Дзюба
|88′
|Артем Дзюба
|76′
|1
|Маринату Гильерме
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Мариу Фернандес
|11
|Мануэль Баттистини
|13
|Федор Кудряшов
|13
|Андреа Грандони
|5
|Андрей Семенов
|6
|Фабио Витаиоли
|14
|Георгий Джикия
|14
|Микеле Чеволи
|17
|Александр Головин
|9
|Марчелло Муларони
17′
|22
|Артем Дзюба
|7
|Маттео Витаиоли
|7
|Магомед Оздоев
|21
|Энрико Голинуччи
|15
|Алексей Миранчук
60′
|3
|Мирко Палацци
50′
|20
|Алексей Ионов
|19
|Лука Чензони
|18
|Антон Миранчук
60′
|16
|Данило Ринальди
12′56′
|9
|Федор Смолов
|22
|Фабио Томассини
|11
|Роман Зобнин
72′
|17
|Алессандро Голинуччи
64′
|8
|Дмитрий Баринов
|5
|Лоренцо Лунадеи
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Голевые моменты
|0
|44
|Удары (всего)
|0
|19
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)