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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что не так с Чаловым в сборной?

Почему Станислав Черчесов «не любит» лучшего бомбардира чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Почитать комментарии на разных спортивных ресурсах порой весьма любопытно. После матча с Кипром, например, мне бы и в голову не пришло, о чем болит голова у болельщиков. Провели прекрасный первый тайм, после которого должны были уходить на перерыв при счете примерно 3:0. Затем выдали вторую половину примерно на «3 с плюсом». Все замены случились в средней линии — вышли Алексей Миранчук, Баринов и Ахметов, а единственного форварда не тронули. В целом обычный такой вариант, где всё примерно понятно. Да и победа получилась рабочей — без блеска, но и не вымученная.

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Евро-2020. Отборочные
Группа I, 11.06.2019, 21:45

Россия1Кипр0

Да, Смолов явно что-то бубнил под нос, поняв, что шансов выйти на поле нет. Но Дзюба, на мой взгляд, провел сильный матч — цеплялся за все мячи, выигрывал верх, пасовал партнерам, дважды обязан был забивать.

Что же взволновало зрителя в первую очередь? Открываем комментарии и видим в восьми из десяти самых популярных сообщений фамилию Чалова. Боюсь представить, что бы творилось, не забей островитянам Ионов. Армейца, оказывается, ждут в составе, как мессию.

Нет, я понимаю, когда остракизму подвергли Евгения Бушманова, предпочитавшего армейцу незабивного Мелкадзе в молодежной сборной. Но когда в распоряжении у Станислава Черчесова есть Дзюба — живой и здоровый герой ЧМ-2018, лучший игрок минувшего сезона, то критика главного тренера представляется преувеличенной.

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Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020

Понятно, что после выхода на замену против Казахстана лучший бомбардир чемпионата России наверняка рассчитывал на какое-то игровое время против Сан-Марино и Кипра. Но не случилось. А Черчесов после второго матча под давлением общественности чуть ощетинился: «Чалов сидел на скамейке запасных, причем заслуженно. Мы в сборной видим, кто как себя проявляет. Поэтому и с Сан-Марино вышел Смолов, а не Чалов».

В этом действительно преимущество тренера — он видит работу футболистов на тренировках, чего мы лишены. Имеет возможность сравнивать претендентов. А еще раньше Станислав Саламович объяснял: в сборной у форвардов несколько иные задачи, чем в ЦСКА.

В этом, кстати, прослеживается сходство с Комличенко. Форвард «Млады Болеслав» тоже забивает мячи со скоростью пулемета, хорош в штрафной, но не так силен в подыгрыше и оборонительных действиях. Это болельщик может мерить нападающих лишь голами, у отвечающего за результат тренера требования куда обширнее.

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Россия победила Кипр в отборе Евро-2020

Чалова подводят к матчам за сборную постепенно. В том же спиче после встречи с Кипром Станислав Саламович добавил: «Рады, что он обживается. И, кстати, после игры с Сан-Марино я с ним разговаривал. Где-то полчасика мы обсуждали с ним ситуацию. Все идет своим чередом».

Зная немного Черчесова по совместной работе в «Динамо», не сомневаюсь, что у него нет предвзятого отношения к 21-летнему нападающему. А длительные беседы на сборах говорят, что тренер всерьез рассчитывает на Федора и ждет от него прогресса в разных компонентах игры.

Время Чалова в сборной наверняка придет. Просто чуть позже. Надо еще поработать.

Константин АЛЕКСЕЕВ

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