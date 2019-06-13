Сборная Казахстана превзошла некоторые постсоветские команды по набранным очкам в отборе к Евро-2020

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При этом в группе В весьма хорошо обстоят дела у Украины, лидирующей

с десятью очками без единого поражения. Последние два матча «жовто-блакитные» проводили на своем поле. Сначала разгромили Сербию — 5:0, затем в эконом режиме взяли верх над Люксембургом — 1:0.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 8.06.2019, 21:45 Бельгия 3 Казахстан 0

В группе С Беларусь и Эстония не набрали ни одного очка, оказавшись на четвертом и пятом местах соответственно. Белорусы в родных стенах проиграли Германии — 0:2 и Северной Ирландии — 0:1, тогда как эстонцы дома уступили Северной Ирландии — 1:2, а в гостях были биты бундестим — 0:8.

В группе D Грузия с тремя очками расположилась на предпоследнем, четвертом месте. Причем первую победу в квалификации подопечные Владимира Вайсса одержали на своем поле над Гибралтаром — 3:0, а вот вояж в Данию получился для них неудачным — 1:5.

В группе Е Азербайджан рухнул на последнее, пятое место без очков. В двух домашних играх подопечные Николы Юрчевича проиграли Венгрии — 1:3 и Словакии — 1:5.

В группе G Латвия также замкнула таблицу без набранных очков. В последних двух играх дома она проиграла «всухую» Израилю — 0:3 и Словении — 0:5.

В группе Н Молдова опустилась на предпоследнюю, пятую строчку с тремя очками. Первую победу в отборе одержала над Андорром — 1:0, а после последовала неудача в выездной игре с Албанией — 0:2.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 17:00 Казахстан 4 Сан-Марино 0

В группу J Армения в прошедших матчах набрала первые очки в отборе, тем самым поднявшись на третье место. На своем поле она ожидаемо выиграла у Лихтенштейна — 3:0, а в дальнейшем преподнесла сюрприз, победив в гостевом матче Грецию — 3:2.

В группе I лидерство закрепила Бельгия, набрав 12 очков, на втором месте с отставанием на три пункта оказалась Россия, на третьей и четвертой строчках с шестью баллами расположились Казахстан и Шотландия, на пятую позицию с тремя очками опустился Кипр, тогда как Сан-Марино с четырьмя поражениями в пассиве замкнуло турнирную таблицу.

Отметим, что следующие матчи футболисты Михала Билека проведут на выезде против Кипра и России 6 и 9 сентября соответственно.