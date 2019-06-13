Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси

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Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик поблагодарил Игоря Криушенко и его ассистентов за работу. Однако результаты матчей квалификации Евро-2020 оказались не такими, как ждали болельщики и специалисты. Поэтому после четырех поражений подряд было принято решение о прекращении сотрудничества между тренерским штабом и АБФФ по соглашению сторон.

«Игорь Криушенко принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире Евро-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов», — отметил Юрий Вергейчик.

Игорь Криушенко поблагодарил болельщиков и футболистов за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу на протяжении всего сотрудничества со сборной. «Вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. Оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что сборную Беларуси ждет светлое будущее», — сказал специалист.