Соперник Казахстана по группе вышел в лидеры по результативности отборочного цикла Евро-2020

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Команда Станислава Черчесова в общей сложности забила 15 мячей. За ней расположились Германия (13), Италия (13), Франция (12) и еще один соперник казахстанской сборной по отборочной группе Бельгия (11).

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Кстати, один из осенних матчей подопечные Михала Билека проведут с россиянами, а именно на выезде 9 сентября. Но перед этим 6-го числа они также в гостях сыграют с Кипром.

Напомним, последние две игры текущей квалификации казахстанские футболисты провели с переменным успехом — на выезде проиграли бельгийцам (0:3), а дома переиграли санмаринцев (4:0).