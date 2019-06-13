Соперник Казахстана по группе вышел в лидеры по результативности отборочного цикла Евро-2020
Сборная России по футболу вышла на первое место по результативности после июньских матчей отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная России по футболу вышла на первое место по результативности после июньских матчей отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда Станислава Черчесова в общей сложности забила 15 мячей. За ней расположились Германия (13), Италия (13), Франция (12) и еще один соперник казахстанской сборной по отборочной группе Бельгия (11).
Кстати, один из осенних матчей подопечные Михала Билека проведут с россиянами, а именно на выезде 9 сентября. Но перед этим 6-го числа они также в гостях сыграют с Кипром.
Напомним, последние две игры текущей квалификации казахстанские футболисты провели с переменным успехом — на выезде проиграли бельгийцам (0:3), а дома переиграли санмаринцев (4:0).
Таким образом, после четырех туров в группе I лидерство сохранила Бельгия, набравшая 12 очков из 12 возможных, на втором месте с отставанием на три пункта оказалась Россия, на третьей и четвертой строчках с шестью баллами расположились Казахстан и Шотландия, на пятую позицию с тремя очками опустился Кипр, тогда как