«Куат — лидер сборной, у Исламхана бывают перепады». Экс-защитник сборной Казахстана — о матчах с Бельгией и Сан-Марино

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— Максим, игры с Бельгией и Сан-Марино предсказуемо получились очень разными, но можно ли составить какое-то общее впечатление от этих матчей?

— С Бельгией тяжело что-то сказать, это другой уровень, у нас в стране футбол пока так не развивается, чтобы им противостоять. Что касается Сан-Марино, мы просто обязаны были их обыгрывать. Даже по их бегу было видно, что они любители. Сложность в этой игре была в том, что они заперлись в обороне, а у нас нет сильных исполнителей, которые могут создать момент в одиночку. Поэтому пришлось ждать, когда они устанут.

— Бауыржан Исламхан хорошо вышел в игре с Бельгией и был лучшим в матче против Сан-Марино, он действительно так влияет на команду?

— Что значит хорошо вышел с Бельгией? Понятно, что это сложный соперник, но он не забил и не ассистировал. Бельгийцы во втором тайме спокойно играли, экономили силы, поэтому может показалось, что мы стали действовать лучше.

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— Основной вратарь сборной Дмитрий Непогодов провел опять же разные по степени сложности матчи. Вас убеждает его игра?

— Я не сторонник натурализации, я думаю, он (Непогодов) после карьеры не останется жить в Казахстане. Считаю, что было бы лучше, если бы играл местный вратарь, он бы приобрел опыт. А так, с Бельгией было понятно, что произойдет, а против Сан-Марино не было работы. Почему нельзя было дать сыграть тому же Шацкому? Мое мнение — Непогодов не превосходит в классе ни Шацкого, ни Покатилова.

— Если сборная наберет очки в играх против Кипра и Сан-Марино, то она как минимум повторит достижение команды вашего поколения, которая набрала в цикле Евро-2008 десять очков. Это будет значить, что нынешнее поколение сильнее вашего?

— Мне кажется, что наш результат уже давно можно было превзойти, 12 лет прошло! За это время сборная Казахстана ни разу не набрала больше тех самых десяти очков. С нашим финансированием мы давно должны были другие задачи решать. Помните, еще в 2016 году, кто-то из руководителей нашего футбола говорил, что мы попадем на ЧМ-2018.

— И все же нынешняя сборная сильнее по классу команды вашего поколения?

— Я не могу сравнивать, это будет некорректно, ведь я не нахожусь внутри нынешней сборной.

— Но пока нынешний отборочный цикл вас скорее радует?

— Не всегда, больше нет, чем да. Именно этот цикл сложно обсуждать, сначала обыграли Шотландию, потом крупно проиграли России, минувшие две игры были очень разные. То есть пока мы показываем результат только с более-менее равными соперниками.

— Так или иначе, третье место в группе будет успехом?

— Однозначно. Мы и должны быть примерно на таком уровне на подходе к финальной части. Но в целом, я уже много раз говорил, что проблем в нашем футболе достаточно, нет инфраструктуры, нет детского футбола, это все муляж. В Костанае построили арену — все, счастье! Но такие стадионы в каждом городе должны быть. Мы намного богаче других стран СНГ, у нас есть финансы, посмотрите, какие контракты у футболистов в КПЛ!

— Уровень команды Билека позволяет бороться за третье место?

— На мой взгляд, команда должна быть немного сильнее. Например, у нас провисают некоторые позиции, тот же форвард. Сейчас Зайнутдинов сломался, но вместо него выбора нет.

— Александр Меркель не сыграл в прошедших матчах, ранее он не вызывался в сборную на протяжении трех лет, тот же Стойлов говорил, что его не могут вызвать. У вас нет сомнений, нужен ли сборной игрок, вокруг которого столько недосказанности?

— Мне сложно сказать, федерация должна разъяснить эту ситуацию, может он играть или нет. Футболист он качественный, тот же матч с Шотландией это показал. Кроме того, у него наши корни, он родился в Казахстане. Тут все зависит от желания игрока.

— Тренерская рокировка в сборной пошла на пользу? Какое впечатление у вас оставляет работа Билека?

— Было странно, когда ушел Стойлов, это произошло так буднично, он собрался и уехал. Да, он не выполнил задачу, но при нем команда стала выглядеть живее. Обычно после таких периодов тренер предоставляет отчет, его должны выслушать, может его что-то не устроило, не предоставили какие-то условия.

По Билеку сложно сделать однозначные выводы, пока рано, команда набрала шесть очков — это отлично, посмотрим что будет дальше.

— Кого можно назвать нынешним лидером сборной?

— Я бы назвал Куата. Он стабильный футболист, даже если что-то идет не так, он играет до конца, во всех матчах бьется. У того же Исламхана бывают перепады, против Андорры или Сан-Марино он в порядке, а когда играем с Бельгией, его закрывают и не дают ничего показать.

— Ваш прогноз относительно нынешнего цикла, сборная займет третье место?

— Надеюсь, пора бы уже. Матч с Кипром дома — это отличный шанс, да и в гостях с ними тоже можно взять очки. Сан-Марино мы должны обыгрывать, это 100 процентов. С Шотландией на выезде будет тяжело, после первой игры они с другой мотивацией сыграют против нас.