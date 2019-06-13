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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Они в хорошей форме, но…». Есмагамбетов назвал главную проблему сборной Казахстана и оценил ее перспективы в отборе на Евро-2020

Сборная Казахстана добилась неплохого промежуточного результата и способна побороться за третье место в отборочной группе чемпионата Европы-2020. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил отечественный функционер и специалист Булат Есмагамбетов.

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После домашней победы в матче четвертого тура группы I над Сан-Марино (4:0) казахстанцы обошли Шотландию и Кипр, расположившись на третьей строчке.

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«В целом промежуточный результат сборной в отборочном турнире к чемпионату Европы считаю неплохим. Им удалось одержать две победы и набрать 50 процентов возможных очков. Очень радует, что в составе выступают игроки, которые не просиживают в запасе в своих клубах. Они в хорошей форме и готовы функционально. С другой стороны в матче с Сан-Марино в очередной раз напомнила о себе проблема с форвардами. Если не забивать таким соперникам, то я не знаю. В остальном наша команда ровная. Несомненно, с Бельгией и Россией бороться не получится, но Шотландия и Кипр — команды близкие к нам по уровню. Сборная будет вести борьбу за третье место и имеет шансы добиться успеха. Сейчас можно говорить все, что угодно. Цыплят считают по осени, а значит поговорим об игре сборной после матчей. Самое главное, набрать больше очков, чтобы улучшить свой рейтинг. Я думаю, что в этом сезоне сборная перспективна и способна улучшить свои предыдущие достижения», — отметил Есмагамбетов.

Напомним, что ранее Казахстан обыграл Шотландию (3:0), уступив России (0:4) и Бельгии (0:3). Пятый тур пройдет уже 9 сентября. В этот день пройдут матчи Россия — Казахстан, Сан-Марино — Кипр и Шотландия — Бельгия.

Бакытжан Нурпеисов

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