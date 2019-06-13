«Они в хорошей форме, но…». Есмагамбетов назвал главную проблему сборной Казахстана и оценил ее перспективы в отборе на Евро-2020

«В целом промежуточный результат сборной в отборочном турнире к чемпионату Европы считаю неплохим. Им удалось одержать две победы и набрать 50 процентов возможных очков. Очень радует, что в составе выступают игроки, которые не просиживают в запасе в своих клубах. Они в хорошей форме и готовы функционально. С другой стороны в матче с Сан-Марино в очередной раз напомнила о себе проблема с форвардами. Если не забивать таким соперникам, то я не знаю. В остальном наша команда ровная. Несомненно, с Бельгией и Россией бороться не получится, но Шотландия и Кипр — команды близкие к нам по уровню. Сборная будет вести борьбу за третье место и имеет шансы добиться успеха. Сейчас можно говорить все, что угодно. Цыплят считают по осени, а значит поговорим об игре сборной после матчей. Самое главное, набрать больше очков, чтобы улучшить свой рейтинг. Я думаю, что в этом сезоне сборная перспективна и способна улучшить свои предыдущие достижения», — отметил Есмагамбетов.