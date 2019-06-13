УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины
Встреча состоялась 7 июня во Львове и завершилась победой сборной Украины со счетом 5:0. Отмечается, что болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле различные предметы и блокировали лестничные проходы.
Кроме того, открыто дело против сборной Болгарии за расистское поведение болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Косово. Встреча состоялась 10 июня в Болгарии и завершилась победой команды Косово со счетом 3:2.
Также УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Греции по итогам отборочного матча Евро-2020 с командой Италии (3:0 в пользу итальянцев). Дело было открыто в связи с «ненадлежащим поведением» главного тренера греческой сборной Ангелоса Анастасиадиса,
|Андрей Шевченко
|Младен Крстаич
|Виктор Цыганков
|26′
|Виктор Цыганков
|27′
|Евгений Коноплянка
|46′
|Роман Яремчук
|58′
|Евгений Коноплянка
|75′
|12
|Андрей Пятов
|1
|Марко Дмитрович
|4
|Сергей Кривцов
|4
|Никола Миленкович
22′
|16
|Виталий Миколенко
|5
|Урош Спаич
32′
|22
|Николай Матвиенко
|11
|Александр Коларов
|8
|Руслан Малиновский
|6
|Неманья Максимович
|15
|Виктор Цыганков
|10
|Душан Тадич
|17
|Александр Зинченко
|14
|Мият Гачинович
|21
|Александр Караваев
|17
|Филип Костич
|6
|Тарас Степаненко
72′
|22
|Адем Ляич
60′
|19
|Владимир Шепелев
|16
|Любомир Фейса
|10
|Евгений Коноплянка
76′
|8
|Александр Прийович
53′
|20
|Виктор Коваленко
|9
|Александр Митрович
|18
|Роман Яремчук
67′
|19
|Лука Йович
72′
|9
|Артем Кравец
|21
|Дарко Лазович
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)