УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

Источник: AFP 2019

Встреча состоялась 7 июня во Львове и завершилась победой сборной Украины со счетом 5:0. Отмечается, что болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле различные предметы и блокировали лестничные проходы.

Кроме того, открыто дело против сборной Болгарии за расистское поведение болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Косово. Встреча состоялась 10 июня в Болгарии и завершилась победой команды Косово со счетом 3:2.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа J, 8.06.2019, 21:45 Греция 0 Италия 3

Также УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Греции по итогам отборочного матча Евро-2020 с командой Италии (3:0 в пользу итальянцев). Дело было открыто в связи с «ненадлежащим поведением» главного тренера греческой сборной Ангелоса Анастасиадиса, из-за которого матч начался с опозданием. УЕФА рассмотрит также нарушения со стороны греческих болельщиков, бросавших различные предметы на поле, использовавших пиротехнику и блокировавших лестничные проходы.