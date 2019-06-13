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17:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AFP 2019

Встреча состоялась 7 июня во Львове и завершилась победой сборной Украины со счетом 5:0. Отмечается, что болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле различные предметы и блокировали лестничные проходы.

Кроме того, открыто дело против сборной Болгарии за расистское поведение болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Косово. Встреча состоялась 10 июня в Болгарии и завершилась победой команды Косово со счетом 3:2.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа J, 8.06.2019, 21:45

Греция0Италия3

Также УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Греции по итогам отборочного матча Евро-2020 с командой Италии (3:0 в пользу итальянцев). Дело было открыто в связи с «ненадлежащим поведением» главного тренера греческой сборной Ангелоса Анастасиадиса, из-за которого матч начался с опозданием. УЕФА рассмотрит также нарушения со стороны греческих болельщиков, бросавших различные предметы на поле, использовавших пиротехнику и блокировавших лестничные проходы.

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит все три дела 18 июля.

Украина
5:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B7.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Арена Львов
Главные тренеры
Андрей ШевченкоМладен Крстаич
Голы
Виктор Цыганков26′
Виктор Цыганков27′
Евгений Коноплянка46′
Роман Яремчук58′
Евгений Коноплянка75′
Составы команд
12Андрей Пятов
1Марко Дмитрович
4Сергей Кривцов
4Никола Миленкович
22′
16Виталий Миколенко
5Урош Спаич
32′
22Николай Матвиенко
11Александр Коларов
8Руслан Малиновский
6Неманья Максимович
15Виктор Цыганков
10Душан Тадич
17Александр Зинченко
14Мият Гачинович
21Александр Караваев
17Филип Костич
6Тарас Степаненко
72′
22Адем Ляич
60′
19Владимир Шепелев
16Любомир Фейса
10Евгений Коноплянка
76′
8Александр Прийович
53′
20Виктор Коваленко
9Александр Митрович
18Роман Яремчук
67′
19Лука Йович
72′
9Артем Кравец
21Дарко Лазович
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)7
10Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
6Фолы11
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сербия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
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Болгария
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Косово
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Греция
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Италия
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