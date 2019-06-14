«Испанию можно побеждать». Игрок молодежной сборной Казахстана — о лидерстве в группе отбора на Евро-2021

— Геворг, сборная одержала две победы — стопроцентный результат. Надеялись на подобное?
— Мы ожидали, что выиграем, поскольку изначально нам была поставлена задача набрать шесть очков в двух предстоящих играх.
— Матч на Фарерах — это самое необычное место, где вы играли?
— Я бы не сказал так. Обычный стадион, единственное — непривычно было, что летом там достаточно холодно и тяжело дышалось. Перед вылетом я читал про Фареры, поэтому особо не был удивлен.
— В «молодежке» несколько игроков «Шахтера». С чем связано, что выросло такое поколение?
— Караганда всегда славилась своими воспитанниками, много хороших футболистов выросло, поэтому неудивительно, что столько сборников.
— Команда забила пять мячей, в атаке очень много игроков — конкуренция высока. Можно назвать нападение самой сильной линией в молодежной сборной?
— На мой взгляд, у нас очень сбалансированная команда с хорошими футболистами во всех линиях. Эта команда может решить поставленные задачи.
— Испания — фаворит группы, но возможно ли занять второе место?
— Да, Испания — фаворит, но их тоже можно обыгрывать, все возможно, почему бы и нет? Не всегда фавориты побеждают.
— В испанской «молодежке» есть игроки «Реала», «Барселоны», «Валенсии» — это не пугает?
— Нет. Если бояться кого-то, то зачем вообще играть?
— На сей раз в молодежной сборной играл Еркебулан Сейдахмет. Как думаете, сложится ли у него карьера в России?
— Все зависит от него самого. Еркош хороший парень и отличный футболист, надеюсь, что все у него получится!
Напомним, что молодежная сборная Казахстана на данный момент занимает первое место в группе 6 отбора Евро-2021, однако надо отметить, что команды Испании, Израиля и Македонии еще не провели ни одной игры. Следующие матчи молодежная сборная Казахстана проведет 6 и 10 сентября против Испании и Израиля соответственно.