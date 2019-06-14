«Испанию можно побеждать». Игрок молодежной сборной Казахстана — о лидерстве в группе отбора на Евро-2021

— Геворг, сборная одержала две победы — стопроцентный результат. Надеялись на подобное?

— Мы ожидали, что выиграем, поскольку изначально нам была поставлена задача набрать шесть очков в двух предстоящих играх.

— Матч на Фарерах — это самое необычное место, где вы играли?

— Я бы не сказал так. Обычный стадион, единственное — непривычно было, что летом там достаточно холодно и тяжело дышалось. Перед вылетом я читал про Фареры, поэтому особо не был удивлен.

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— В «молодежке» несколько игроков «Шахтера». С чем связано, что выросло такое поколение?

— Караганда всегда славилась своими воспитанниками, много хороших футболистов выросло, поэтому неудивительно, что столько сборников.

— Команда забила пять мячей, в атаке очень много игроков — конкуренция высока. Можно назвать нападение самой сильной линией в молодежной сборной?

— На мой взгляд, у нас очень сбалансированная команда с хорошими футболистами во всех линиях. Эта команда может решить поставленные задачи.

— Испания — фаворит группы, но возможно ли занять второе место?

— Да, Испания — фаворит, но их тоже можно обыгрывать, все возможно, почему бы и нет? Не всегда фавориты побеждают.

— В испанской «молодежке» есть игроки «Реала», «Барселоны», «Валенсии» — это не пугает?

— Нет. Если бояться кого-то, то зачем вообще играть?

— На сей раз в молодежной сборной играл Еркебулан Сейдахмет. Как думаете, сложится ли у него карьера в России?

— Все зависит от него самого. Еркош хороший парень и отличный футболист, надеюсь, что все у него получится!

Напомним, что молодежная сборная Казахстана на данный момент занимает первое место в группе 6 отбора Евро-2021, однако надо отметить, что команды Испании, Израиля и Македонии еще не провели ни одной игры. Следующие матчи молодежная сборная Казахстана проведет 6 и 10 сентября против Испании и Израиля соответственно.