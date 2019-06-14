Сорокин назвал большими шансы сборной России по футболу отобраться на ЧЕ-2020

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург. Сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, набрав в четырех матчах девять очков. В последних двух матчах россияне дома обыграли команды Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

«Здорово, что сборная держит хороший темп, победную серию, которая началась на чемпионате мира. Она приятно удивила, и думаю, что шансы выйти [на чемпионат Европы] очень велики, — сказал Сорокин. — Конечно, мы ничего не говорим с уверенностью, но очень надеюсь, что выйдем без каких либо осложнений. Каждый матч — это очки, каждый матч важен, но, думаю, ключевой будет игра с бельгийцами».