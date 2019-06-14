Сорокин: УЕФА не имеет нареканий к Санкт-Петербургу по подготовке к чемпионату Европы

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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«Подготовка проходит планомерно. Никаких нареканий со стороны УЕФА к нам нет, наоборот, сотрудничаем. Только недавно провели очередное мероприятие, связанное с годом до старт чемпионата Европы. Кульминация начнется с нового года, все пойдет быстрее, интенсивнее», — отметил Сорокин.

«Инфраструктурно мы готовы хорошо, осталась только специальная подготовка и то, что нужно конкретно для этого турнира. Будут электронные билеты, хотим подстроить оборудование для электронных билетов, а не для бумажных», — пояснил он.