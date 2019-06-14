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15:09 (мск), источник: ТАСС

Сорокин рассчитывает, что сборная России по футболу сыграет с бельгийцами в Петербурге

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин рассчитывает на то, что сборная России проведет отборочный матч с командой Бельгии в Санкт-Петербурге. Об этом Сорокин рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Бельгии лидирует в группе I с 12 очками, у команды России 9 очков, Казахстана и Шотландии — по 6, Кипра — 3, Сан-Марино — 0.

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Россияне проведут домашний матч с бельгийцами 16 ноября, первый матч между командами прошел в Бельгии 21 марта и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Первые две команды в группе выйдут в финальную часть турнира.

«В Санкт-Петербурге обязательно будут отборочные матчи на Евро. Предполагаю, что будет игра со сборной Бельгии, в плане стоит. Но это решать только Российскому футбольному союзу, это их прерогатива», — сказал Сорокин.

Стадион в Санкт-Петербурге, вмещающий 68 тысяч зрителей, принял семь матчей чемпионата мира 2018 года, включая полуфинал и игру за третье место. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

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