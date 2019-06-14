Сорокин рассчитывает, что сборная России по футболу сыграет с бельгийцами в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Сборная Бельгии лидирует в группе I с 12 очками, у команды России 9 очков, Казахстана и Шотландии — по 6, Кипра — 3, Сан-Марино — 0.

Россияне проведут домашний матч с бельгийцами 16 ноября, первый матч между командами прошел в Бельгии 21 марта и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Первые две команды в группе выйдут в финальную часть турнира.

«В Санкт-Петербурге обязательно будут отборочные матчи на Евро. Предполагаю, что будет игра со сборной Бельгии, в плане стоит. Но это решать только Российскому футбольному союзу, это их прерогатива», — сказал Сорокин.