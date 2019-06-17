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12:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Польша вырвала победу у Бельгии на старте молодежного Евро

Сборная Польши победила Бельгию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы для игроков не старше 21 года — 3:2.

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16
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Победный мяч провел новичок московского «Динамо» Себастьян Шиманьски. Новичок «Ахмата» Конрад Михаляк провел на поле 90 минут и был заменен в добавленное время.

Сборная России не пробилась в финальную стадию турнира.

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Чемпионат Европы.

Игроки до 21 года.

Группа A.

Польша — Бельгия — 3:2 (1:1)

Голы: Лейя Исека, 16 (0:1). Журковски, 26 (1:1). Белик, 52 (2:1). Шиманьски, 79 (3:1). Кулс, 84 (3:2).

Польша: Грабара, Ветеска, Пестка, Фила, Ковнацки, Белик, Шиманьски, Дзичек, Журковски, Ягелло (Бохневич, 88), Михаляк (Юзвяк, 90+2).

Бельгия: Яккерс, Кулс, Фас, Коббо, Де Норре (Амузу, 80), Хейнен, Мангаля, Схрейверс, Лейя Исека (Версхарен, 63), Лукебакио, Мбенза (Салемакерс, 90).

Предупреждения: Фас, 40. Лукебакио, 48. Белик, 72. Грабара, 90+3. Юзвяк, 90+4.

Судья: Ковач (Румыния).

16 июня. Реджо-Эмилия. Стадион «Mapei Stadium — Citta del Tricolore»

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