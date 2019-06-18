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16:10 (мск), источник: ТАСС

Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини во вторник дал показания по выбору места проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года, который состоялся во Франции. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье.

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Источник: AP 2019

18 июня агентство AP сообщило, что Платини был взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл.

«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — сказал Алькье.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил его апелляцию, сократив срок отстранения до четырех лет.

Срок дисквалификации 63-летнего Платини истечет осенью этого года.

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