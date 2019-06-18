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18 июня, источник: Sport24

Влашич забил за Хорватию на Евро U21, но его команда проиграла Румынии

Похоже, скоро «Эвертон» поднимет на него цену.

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Источник: РИА "Новости"

Никола Влашич активно привлекается к матчам за первую сборную Хорватии. Там он пока не регулярно выходит в основе, зато в молодежной команде он звезда. Неудивительно, учитывая, что Никола входит в десятку самых дорогих игроков страны после обновления цен на Transfermarkt (теперь он оценивается в 20 млн евро).

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Помимо Влашича в хорватской молодежке вы наверняка узнаете его партнера (или уже экс-партнера) по ЦСКА Кристияна Бистровича и Филипа Уремовича из «Рубина». Могли слышать о вечно талантливом Алене Халиловиче, который успел засветиться в «Барселоне» и таланте из «Вольфсбурга» Йосипе Брекало. В общем, по составу у хорватов все в порядке.

Тем удивительнее провальный старт сборной на молодежном Евро. В стартовом матче хорваты были разгромлены сборной Румынии, где выделить можно разве что сына Георге Хаджи Яниса, которым, по слухам, интересуется «Спартак». На его счету — один из четырех голов.

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Хорваты наиграли всего на один. Забил его как раз Влашич. Остальные атаки соперника потушил защитник «Уфы» Йонуц Неделчару и его партнеры по обороне.

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Пока что дальнейшая судьба Влашича неизвестна. По словам Романа Бабаева, ЦСКА с большой долей вероятности удастся договориться с «Эвертоном» о выкупе контракта. Сам Никола не раз говорил, что он хочет остаться. Но помешать армейцам намерены «Ньюкасл» и «Бешикташ», которые также заинтересованы в его услугах. Если Влашич продолжит выступать на Евро на том же уровне, то цена на него может серьезно подскочить, потому ЦСКА лучше поторопиться.

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