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13:42 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Мархель стал новым главным тренером футбольной сборной Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Мархель стал новым главным тренером футбольной сборной Беларуси. Такое решение сегодня принято на заседании Исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

До этого Михаил Мархель возглавлял молодежную сборную Беларуси, которая недавно успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы. На посту главного тренера национальной сборной он сменил Игоря Криушенко, под началом которого команда крайне неудачно начала выступление в квалификации Евро-2020. Белорусские футболисты потерпели четыре поражения подряд — в гостях от сборных Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2) и дома от Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1).

Свой следующий поединок в отборочной группе С сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллинне против эстонских футболистов.

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