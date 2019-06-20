Михаил Мархель стал новым главным тренером футбольной сборной Беларуси

До этого Михаил Мархель возглавлял молодежную сборную Беларуси, которая недавно успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы. На посту главного тренера национальной сборной он сменил Игоря Криушенко, под началом которого команда крайне неудачно начала выступление в квалификации Евро-2020. Белорусские футболисты потерпели четыре поражения подряд — в гостях от сборных Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2) и дома от Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1).