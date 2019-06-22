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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главные истории молодежного Евро: Румыния восхищает, Влашич и Йович уже не выйдут в плей-офф

В пятницу на чемпионате Европы среди игроков младше 21 года завершился второй тур группового этапа. Рассказываем об основных событиях первой части турнира.

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Провал Сербии, блеск Германии

На континентальных молодежных турнирах традиционно сложная система — три группы по четыре команды, а в полуфиналы выходят лишь победители и лучшая сборная из числа вторых. Сербия перед стартом Евро не считалась фаворитом, хотя и прошла свою отборочную группу (в которой играла Россия) без поражений. Но в составе сербов определенно играет главная звезда турнира — новый нападающий «Реала» Лука Йович.

Однако форвард ценой в 60 миллионов евро в двух первых турах молчал, а сербы уступили Австрии и Германии с общим счетом 1:8. Почему? Ответ в этом видео.

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В этой группе концерт дают немцы: нападающий «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт уже забил 4 гола, а Марко Рихтер из «Аугсбурга» набрал 5 очков по системе «гол плюс пас».

Страсть Италии

У хозяев турнира итальянцев пока все нестабильно: поражение от Польши и победа над Испанией. Пиренейцам даже не помог прекрасный гол полузащитника «Реала» Себальоса.

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В игре с Польшей Пеллегрини, Кутроне, Кин и Кьеза не забили ни разу, хотя совершили 30 ударов. Видимо, все силы ушли на пение гимна — судя по этому снимку, один из маскотов чуть не оглох от количества децибелов на арене в Болонье.

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Жест Англии

Джеймс Мэддисон — один из лидеров сборной Англии и «Лестера». Вместе с Филом Фоуденом из «Манчестер Сити» Мэддисон играет в центре поля британской молодежки на этом турнире. Англия уже потеряла шансы на продолжение борьбы, но важнее другое.

Перед стартом чемпионата Мэддисон анонсировал в Инстаграме бутсы, в которых проведет весь чемпионат. Обычная история для футболистов, но необычный рисунок — на обуви изображена девочка Софи Тейлор, 4-летняя болельщица «Норвича» (предыдущий клуб Мэддисона), в январе умершая от рака. «Мой лучший друг всегда со мной», — подписал хавбек фото. На носке одной из бутс написано: «В раю новый ангел».

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Жесть Австрии

В матче с Сербией австрийцы победили, а победный гол забил Ханнес Вольф. Однако матч он не доиграл: в конце игры получил страшную травму в борьбе с Вукашином Йовановичем — к слову, бывшим игроком «Зенита».

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Главный судья после просмотра видеоповтора решил предъявить сербу красную карточку, чем были очень недовольны болельщики — Йованович дотянулся до мяча, а Вольф сломал ногу, неудачно ступив на газон. Недовольны наверняка и в «Лейпциге» — немецкий клуб недавно купил хавбека у «Зальцбурга» за 12 миллионов евро, но его дебют едва ли состоится в этом году.

Сенсационная Румыния

Газета The Guardian перед стартом турнира составила список из десяти главных звезд. В него вошли представители каждой страны-участницы, кроме Польши и Румынии. И те, и другие с двумя победами лидируют в своих группах.

Румыния в первом туре переборола Хорватию с Влашичем. Армеец, кстати, забил, но это не спасло «шашечных» от разгрома — 1:4.

У румын — сильная команда. Достаточно сказать, что после победы над хорватами местная Gazeta Sporturilor поместила на первую полосу двух молодых звезд под заголовком «Чистое золото». Фамилии звезд — Хаджи и Пушкаш. Первый — сын великого футболиста, второй — однофамилец.

Бешеный матч Англия — Румыния

А в пятницу румыны победили англичан в игре с невероятной развязкой. До 75-й минуты сохранялся счет 0:0, но в финальную четверть часа команды забили целых шесть мячей на двоих. Румыния выходила вперед трижды — и в третий раз Англия сравнять счет не сумела. А карпатская команда увенчала матч феноменальным голом Комана.

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В Румынии масса проблем. Одна из главных — коррупция, из-за которой местный футбол деградирует в последние годы. Но этот промежуточный успех может стать шагом к выздоровлению. У стадиона в Чезене после матча скандировали фамилию Хаджи и не давали прохода отцу одного из лидеров сборной, а по совместительству величайшему футболисту страны.

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