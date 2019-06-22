Главные истории молодежного Евро: Румыния восхищает, Влашич и Йович уже не выйдут в плей-офф
В пятницу на чемпионате Европы среди игроков младше 21 года завершился второй тур группового этапа. Рассказываем об основных событиях первой части турнира.
В пятницу на чемпионате Европы среди игроков младше 21 года завершился второй тур группового этапа. Рассказываем об основных событиях первой части турнира.
На континентальных молодежных турнирах традиционно сложная система — три группы по четыре команды, а в полуфиналы выходят лишь победители и лучшая сборная из числа вторых. Сербия перед стартом Евро не считалась фаворитом, хотя и прошла свою отборочную группу (в которой играла Россия) без поражений. Но в составе сербов определенно играет главная звезда турнира — новый нападающий «Реала» Лука Йович.
Однако форвард ценой в 60 миллионов евро в двух первых турах молчал, а сербы уступили Австрии и Германии с общим счетом 1:8. Почему? Ответ в этом видео.
В этой группе концерт дают немцы: нападающий «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт уже забил 4 гола, а Марко Рихтер из «Аугсбурга» набрал 5 очков по системе «гол плюс пас».
У хозяев турнира итальянцев пока все нестабильно: поражение от Польши и победа над Испанией. Пиренейцам даже не помог прекрасный гол полузащитника «Реала» Себальоса.
В игре с Польшей Пеллегрини, Кутроне, Кин и Кьеза не забили ни разу, хотя совершили 30 ударов. Видимо, все силы ушли на пение гимна — судя по этому снимку, один из маскотов чуть не оглох от количества децибелов на арене в Болонье.
Джеймс Мэддисон — один из лидеров сборной Англии и «Лестера». Вместе с Филом Фоуденом из «Манчестер Сити» Мэддисон играет в центре поля британской молодежки на этом турнире. Англия уже потеряла шансы на продолжение борьбы, но важнее другое.
Перед стартом чемпионата Мэддисон анонсировал в Инстаграме бутсы, в которых проведет весь чемпионат. Обычная история для футболистов, но необычный рисунок — на обуви изображена девочка Софи Тейлор, 4-летняя болельщица «Норвича» (предыдущий клуб Мэддисона), в январе умершая от рака. «Мой лучший друг всегда со мной», — подписал хавбек фото. На носке одной из бутс написано: «В раю новый ангел».
В матче с Сербией австрийцы победили, а победный гол забил Ханнес Вольф. Однако матч он не доиграл: в конце игры получил страшную травму в борьбе с Вукашином Йовановичем — к слову, бывшим игроком «Зенита».
Главный судья после просмотра видеоповтора решил предъявить сербу красную карточку, чем были очень недовольны болельщики — Йованович дотянулся до мяча, а Вольф сломал ногу, неудачно ступив на газон. Недовольны наверняка и в «Лейпциге» — немецкий клуб недавно купил хавбека у «Зальцбурга» за 12 миллионов евро, но его дебют едва ли состоится в этом году.
Газета The Guardian перед стартом турнира составила список из десяти главных звезд. В него вошли представители каждой
Румыния в первом туре переборола Хорватию с Влашичем. Армеец, кстати, забил, но это не спасло «шашечных» от разгрома — 1:4.
У румын — сильная команда. Достаточно сказать, что после победы над хорватами местная Gazeta Sporturilor поместила на первую полосу двух молодых звезд под заголовком «Чистое золото». Фамилии звезд — Хаджи и Пушкаш. Первый — сын великого футболиста, второй — однофамилец.
А в пятницу румыны победили англичан в игре с невероятной развязкой. До 75-й минуты сохранялся счет 0:0, но в финальную четверть часа команды забили целых шесть мячей на двоих. Румыния выходила вперед трижды — и в третий раз Англия сравнять счет не сумела. А карпатская команда увенчала матч феноменальным голом Комана.
В Румынии масса проблем. Одна из главных — коррупция,