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17:18 (мск), источник: Sport24

«Люблю тебя, Эма». Он выбил Англию с Евро и посвятил победу сестре, которая умерла 13 лет назад

Самая трогательная история выходных.

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Вы наверняка слышали о новой сенсации чемпионата Европы U21, который проходит в Италии и Сан-Марино. В субботу сборная Англии неожиданно влетела 2:4 и лишилась шансов на выход из группы.

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Один из ключевых игроков в составе Румынии — вратарь Йонуц Андрей Раду. С 18 лет он принадлежит «Интеру», но прошлый сезон провел в аренде в «Дженоа». Раду входит в топ-6 самых дорогих киперов мира до 23 лет по версии Transfermarkt. Его цена — 12 млн евро. В начале июня агент игрока Крешенцио Сесере сообщил, что Йонуцом интересуются «Арсенал» и «Лион», которые готовы улучшить условия вратаря в «Интере», чтобы переманить к себе.

***

После финального свистка игроки сборной Румынии побежали праздновать к болельщикам, которые уже сходили с ума — с флагами, танцами и пиротехникой. Но обратили внимание на капитана: Раду шел в слезах и с белой футболкой.

Когда он развернул ее перед трибуной, все увидели портрет девушки с подписью: «Я навсегда в долгу перед тобой. Люблю тебя, Эма».

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Эма — сестра Раду. Она умерла в 2006 году из-за иммунной болезни, когда ей было всего 14.

— Ее смерть стала огромным шоком, — вспоминала мама Раду в интервью Gazeta Sropturior. — Когда я вернулась из больницы, где до последнего оставалась с дочерью, Йонуц увидел, как распахнулась дверь, и выбежал из другой команты в надежде увидеть сестру. Но Эмы уже не было.

Йонуц младше на 5 лет. Он надевает футболку с ее фотографией под форму на каждый матч — на протяжении всей карьеры.

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— Йонуц до сих пор называет ее ангелом-хранителем, — продолжает мама Раду. — Однажды в его ворота назначили пенальти. Он отбил, а после игры сказал мне: «Я чувствовал, что Эма на меня смотрит. И когда прыгнул, мяч как будто коснулся чьей-то руки. Это была Эма».

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Отец Раду рассказывал, что когда сын играл в Румынии, то приходил на могилу сестры каждый день. Но как только уезжал на тренировку, то забывал про сентиментальность и эмоции. Йонуц — реально боец, лидер и капитан.

А еще — один из самых талантливых игроков страны. Хотя еще прошлой осенью отказывался играть за молодежную команду — из-за музыки в раздевалке. Оказалось, все дело в манеле — румынском стиле музыки, популярном у цыган (ее действительно непросто слушать).

Раду в той истории поддержал еще один игрок — Рэзван Попа. «Я разговаривал с отцом Попы, просил его приехать [в федерацию] и все объяснить. Он сообщил мне о причинах. Манеле — одна из них. Я ответил ему: «Умоляю, приезжайте, здесь все поменялось», — вспоминал советник президента федерации Андрей Вочин.

Оказалось, манеле из раздевалки правда убрали — иначе историческая победа над Англией могла сорваться по самой дурацкой причине.

Леонид Волотко

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